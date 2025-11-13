Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Palmeiras explica afastamento de time Sub-17: “Clue não pode ser refém”

João Paulo Sampaio teve que tirar jogadores na reta final do Paulistão da categoria por conta de interesses pessoais dentro da equipe
O diretor das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, explicou os motivos para afastar o time sub-17 da disputa da fase final do Campeonato Paulista. Na época, há um mês, o dirigente colocou a equipe sub-16 para realizar os últimos jogos da competição, por conta de motivos individuais.

O clube não deu detalhes sobre o caso, mas há relatos que apontam uma disputa interna entre a geração 2008 e os atletas nascidos em 2009. O diretor argumentou que os interesses individuais não podem prevalecer em relação aos do clube”

“Hoje (jogadores) são empresas, principalmente nos grandes clubes. Tem o staff deles, o empresário, fisioterapeuta. São empresas dentro de um vestiário em um esporte coletivo. E cada um quer ver sua empresa. E aí? Acontece o que eu fiz. Afastei um time todo para dizer que a empresa é o Palmeiras”, afirmou Sampaio, em entrevista ao Charla Podcast.

Na visão do dirigente, o clube não pode ser refém dos jovens jogadores, além da possibilidade de criar “monstros”. Sampaio acredita que deixou o recado claro e enfatizou que nenhum atleta ou comissão técnica será maior que o Palmeiras.

“A mãe geradora é o Palmeiras, esta empresa não se negocia, ninguém vai ser maior com seu estafe do que o Palmeiras. Só está aqui pelo Palmeiras e não seremos refém de vocês. Afastei para dar o recado, funcionou e espero que seja o primeiro de muitos. O clube não pode ser refém de adolescentes e crianças, porque depois vão se transformar em monstros”, ressaltou.

A punição valeu apenas para o Paulistão. O elenco seguiu treinando afastado e disputará outras competições da categoria.

