Diniz estuda mudança tática no Vasco para o jogo contra o Grêmio

Desfalques em todos os setores do time obrigam o treinador a realizar substituições, mas o pensamento também é surpreender o adversário / Crédito: Jogada 10

O Vasco ainda não sabe se vai contar com Cuesta, Andrés Gómez e Puma Rodríguez, no jogo contra o Grêmio, quarta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A logística para tê-los em Porto Alegre vai depender da minutagem dos jogadores nos amistosos da Data Fifa. A Colômbia, de Cuesta e Andrés Gómez, e o Uruguai, de Puma, jogam um dia antes contra Austrália e Estados Unidos, no país norte-americano. Mesmo se chegarem a tempo, todos começariam a partida no banco de reservas. Foi o que aconteceu com o uruguaio, na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, na Arena Castelão. Na ocasião, o lateral-direito chegou no dia da partida e entrou no segundo tempo.

LEIA MAIS: Éder Luís relembra trajetória no Vasco e critica filho de Eurico Miranda: “Esse é safado” Por esse motivo, podemos adiantar que o Vasco terá mudanças em relação ao time que foi derrotado na rodada passada para o Juventude. Dessa forma, faltando uma semana para enfrentar o Grêmio, Fernando Diniz já começou a esboçar a equipe. Na lateral-direita, sem Paulo Henrique, que está com a Seleção Brasileira, mas também suspenso, e Puma, Tchê Tchê deverá ser improvisado. Com o volante deslocado para a lateral-direita, Thiago Mendes vira opção como titular. O jogador realizou um trabalho intensivo de recondicionamento físico e deve receber uma oportunidade. A última – e também a única – vez que iniciou um jogo pelo Vasco foi em 20 de agosto, derrota para o Juventude, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi. A titularidade de Thiago Mendes tem relação com o recuo de Hugo Moura para a zaga. O volante deve substituir Cuesta e forma a dupla de zaga com Robert Renan. Lucas Oliveira também é uma opção, mas com menos força neste momento.