Diego Ribas, ídolo do Flamengo, surpreende alunos em escola como gari

Após os alunos descobrirem seu disfarce, Diego Ribas fez um discurso para os jovens ao lado da esposa Bruna. Assim, destacou a importância de valorizar todos os profissionais e pregou o quanto fundamental é a humildade em todos os setores da sociedade. Ele, aliás, lembrou de uma situação quando atuava no Werder Bremen, da Alemanha.

Ídolo do Flamengo , Diego Ribas surpreendeu alunos da Escola Municipal Roberto Burle Marx, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em ação realizada em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), o ex-jogador se disfarçou de gari. Dessa forma, pediu para jogar altinha com as crianças, antes de ser desmascarado.

“Eu tinha 21 anos quando cheguei na Alemanha. Fui para o vestiário trocar a roupa com a qual tinha jogado, a camisa estava suada. Tirei e a joguei próximo ao cesto de roupa suja. O roupeiro veio e falou: “Ei, pega sua blusa e joga dentro no cesto de roupa suja”. Eu falei: “Não, não vou jogar, está aí perto, pega você”. Ele olhou para mim e falou: “Você vai pegar agora, senão você vai falar com o diretor”. Eu, teimoso, falei: “Não vou pegar”. O diretor falou para mim: “Diego, o trabalho do roupeiro começa a partir do cesto de roupa suja. Até o cesto é um trabalho teu, uma obrigação tua. Então faça a sua parte”, contou.

Não é a primeira campanha de Diego Ribas em parceria com a Comlurb. Afinal, em setembro, o ex-jgoador já tinha participado de campanha de conscientização sobre a coleta do lixo e também interagiu com banhistas, participando de outra altinha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.