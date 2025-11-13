Defesa do Inter segue como ponto fraco mesmo após ajustes de Ramón Díaz

Colorado tem a oitava pior defesa do Brasileirão e sofre especialmente pelo lado esquerdo; esquema com três zagueiros mostra melhora / Crédito: Jogada 10

A defesa do Internacional continua sendo um dos principais problemas da equipe nesta temporada. Mesmo com os esforços de Ramón Díaz para corrigir falhas, o Colorado já sofreu 46 gols em 33 partidas do Campeonato Brasileiro, o que o coloca, assim, como a oitava pior defesa da competição. Sob o comando do técnico argentino, o Inter disputou dez jogos e manteve uma média de um gol sofrido por partida. A principal fragilidade, porém, segue no lado esquerdo: 60% dos gols ocorreram por aquele setor.

O lateral Bernabei, titular na posição, é o ponto mais vulnerável da defesa. Ele, inclusive, esteve diretamente envolvido em quatro gols adversários, nos confrontos contra Corinthians, Mirassol e Bahia (em duas ocasiões). Nas outras partidas, o setor teve Victor Gabriel na estreia de Ramón Díaz, contra o Juventude, e o zagueiro Juninho improvisado na função diante do Fluminense. Outro aspecto que preocupa é a bola parada defensiva. O time gaúcho levou três gols nesse tipo de jogada — dois em escanteios (na derrota para o Mirassol e na vitória sobre o Vitória) e outro em rebote de pênalti contra o Bahia. Nesse lance, Bernabei cometeu falta sobre Ademir dentro da área, resultando no gol do triunfo baiano. Esquema com três zagueiros mostra evolução Porém, apesar dos números negativos, o uso de três zagueiros tem mostrado resultados positivos. Nessa formação, o Internacional não sofreu gols em três das dez partidas sob o comando de Ramón Díaz — nas vitórias sobre Botafogo e Sport, e no empate com o Atlético.