Defesa do Inter segue como ponto fraco mesmo após ajustes de Ramón Díaz

Colorado tem a oitava pior defesa do Brasileirão e sofre especialmente pelo lado esquerdo; esquema com três zagueiros mostra melhora
A defesa do Internacional continua sendo um dos principais problemas da equipe nesta temporada. Mesmo com os esforços de Ramón Díaz para corrigir falhas, o Colorado já sofreu 46 gols em 33 partidas do Campeonato Brasileiro, o que o coloca, assim, como a oitava pior defesa da competição.

Sob o comando do técnico argentino, o Inter disputou dez jogos e manteve uma média de um gol sofrido por partida. A principal fragilidade, porém, segue no lado esquerdo: 60% dos gols ocorreram por aquele setor.

O lateral Bernabei, titular na posição, é o ponto mais vulnerável da defesa. Ele, inclusive, esteve diretamente envolvido em quatro gols adversários, nos confrontos contra Corinthians, Mirassol e Bahia (em duas ocasiões). Nas outras partidas, o setor teve Victor Gabriel na estreia de Ramón Díaz, contra o Juventude, e o zagueiro Juninho improvisado na função diante do Fluminense.

Outro aspecto que preocupa é a bola parada defensiva. O time gaúcho levou três gols nesse tipo de jogada — dois em escanteios (na derrota para o Mirassol e na vitória sobre o Vitória) e outro em rebote de pênalti contra o Bahia. Nesse lance, Bernabei cometeu falta sobre Ademir dentro da área, resultando no gol do triunfo baiano.

Esquema com três zagueiros mostra evolução

Porém, apesar dos números negativos, o uso de três zagueiros tem mostrado resultados positivos. Nessa formação, o Internacional não sofreu gols em três das dez partidas sob o comando de Ramón Díaz — nas vitórias sobre Botafogo e Sport, e no empate com o Atlético.

Contra o Botafogo, a linha defensiva teve Vitão, Mercado e Juninho, com Bernabei e Aguirre atuando como alas. Já no duelo contra o Sport, Clayton Sampaio substituiu o zagueiro argentino, mantendo o equilíbrio defensivo e garantindo o resultado positivo.

Internacional

