Cruzeiro acerta com técnico do América-MG para o time sub-20

De olho na temporada de 2026, Cruzeiro encaminhou acerto com Mairon César, mas técnico ainda tem compromissos com o Coelho

No entanto, o novo profissional do Cruzeiro só deve chegar ao clube, de fato, na próxima semana. Afinal, Mairon César ainda tem um importante compromisso no comando do América-MG. O Coelho está em meio a disputa das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Após vencer o primeiro jogo contra o Paysandu por 1 a 0, o América tem a partida de volta na próxima quarta-feira (19). Assim, o contrato entre Cruzeiro e Mairon ainda será assinado.

O Cruzeiro já tem um técnico para a sua equipe sub-20. Depois da saída de Luciano Dias, no começo da semana, a Raposa acertou com Mairon César, treinador da mesma categoria do América-MG, para assumir o time. A informação foi dada pelo “GE”.

Mairon César, inclusive, já trabalhou com Fred Cascardo, novo gestor da base do Cruzeiro. Antes da Raposa, Fred comandava a base do América-MG. Mairon, inclusive, chegou ao Coelho sob a gestão do dirigente, em 2019.

Em resumo, formado em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, onde também fez pós-graduação em futebol, Mairon chegou ao América-MG como auxiliar do time sub-20. Em 2022, virou o treinador da equipe. O técnico levou o Coelho ao título do Campeonato Mineiro de 2023. Além disso, no mesmo ano, também foi finalista da Copinha.

Elenco sub-20 do Cruzeiro se reapresenta

Apesar de ainda não ter um treinador, o elenco sub-20 do Cruzeiro se reapresentou nesta quinta-feira (13) de olho na próxima temporada. Após um período de férias, os jogadores vão iniciar os trabalhos de pré-temporada na Toca da Raposa I.

O primeiro objetivo do time sub-20 do Cruzeiro é a Copinha, em janeiro, em São Paulo. Em 2025, o Cruzeiro foi campeão mineiro, mas parou na semifinal do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copinha.