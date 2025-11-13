Croácia x Ilhas Faroe: onde assistir, escalações e arbitragem

Croácia x Ilhas Faroe: onde assistir, escalações e arbitragemCroatas podem garantir a classificação direta para a Copa do Mundo em caso de vitória diante de seus torcedores nesta sexta-feira
Croácia e Ilhas Faroe se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Rujevica, em Rijeka, pela 9ª rodada do Grupo L das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Três brasileiros concorrem aos prêmios Puskás e Marta da Fifa
Como chega a Croácia
A Croácia lidera o Grupo L com 16 pontos e pode confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo em caso de uma vitória diante de seus torcedores nesta sexta-feira. A seleção está invicta nas Eliminatórias, com três pontos a mais que a vice-líder República Tcheca e um jogo a menos que o principal adversário na briga pela ponta da tabela.
Como chega as Ilhas Faroe
Por outro lado, as Ilhas Faroe fazem uma campanha surpreendente e estão vivas por uma vaga na repescagem. A seleção é a terceira do Grupo L com 12 pontos, somente uma atrás da vice-líder República Tcheca.
Além disso, a seleção das Ilhas Faroe vem de três vitórias seguidas nas Eliminatórias e chega embalada para arrancar pontos da Croácia e manter o sonho vivo de disputar a Copa.
CROÁCIA X ILHAS FAROE
9ª rodada do Grupo L das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sexta-feira, 14/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Estádio Rujevica, em Rijeka.
CROÁCIA: Kotarski; Marco Pasalic, Caleta-Car, Erlic e Gvardiol; Moro, Modric; Kramaric e Modric; Mario Pasalic, Ivanovic e Fruk. Técnico: Zlatko Dalic.
ILHAS FAROE: Lamhauge; Faero, Vatnhamar e Edmundsson; Benjaminsen, Olsen, Turi e Davidsen; Frederiksberg, Edmundsson e Sorensen. Técnico: Eyoun Klakstein.
Árbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaijão).
Auxiliares: Zeynal Zeynalov (Azerbaijão) e Akif Amirali (Azerbaijão).
VAR: Tiago Martins (Portugal).
