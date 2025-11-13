Cristiano Ronaldo é expulso, Portugal perde para Irlanda e adia classificação para Copa

Com o resultado, Portugal segue isolado na liderança, com 10 pontos, enquanto a Irlanda vai para terceira colocação, com sete pontos, um a menos que a segunda colocada Hungria. Agora, as seleções voltam a campo no domingo, às 11h (de Brasília), pela sexta e última rodada das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo.

Com dificuldades na criação de jogadas e Cristiano Ronaldo expulso, a seleção de Portugal desperdiçou a chance de cravar vaga na Copa do Mundo 2026. Afinal, nesta quinta-feira (13), os Lusos perderam para a eficiente Irlanda por 2 a 0, no Aviva Stadium, em Dublin, pela quinta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Troy Parrot marcou os dois gols da equipe irlandesa ainda no primeiro tempo. O astro português, por sua vez, levou o vermelho, aos 15 minutos da etapa final.

Ficou barato para Portugal

O primeiro tempo foi de eficiência irlandesa, enquanto Portugal teve dificuldades para se infiltrar na defesa que vestiu verde. Apesar da grande posse de bola, os portugueses não chegaram a assustar os irlandeses com frequência, ainda mais com Cristiano Ronaldo bem marcado. João Félix e Vitinha tiveram as principais chances. Os “Boys in Green” atuaram no contra-ataque e se deram bem. Aos 16 minutos, Troy Parrot abriu o placar após aproveitar cruzamento e cabecear com gol aberto. Depois disso, Chiedozie Ogbene colocou uma bola na trave. Porém, em novo contra-ataque, Troy Parrott foi lançado por Dara O Shea na esquerda da área, cortou para o meio e ampliou o marcador.

Expulsão de Cristiano Ronaldo complica ainda mais…

Na segunda etapa, Portugal seguiu com a mesma postura: ficou com a posse de bola e rodou a área da Irlanda. Porém, sem criatividade para criar situações de gols. Aos 15 minutos, a situação piorou. O apagado Cristiano Ronaldo deixou o braço em Dara O Shea em lance sem bola e tomou o amarelo. Mas depois o árbitro analisou o vídeo e deu cartão vermelho para o astro, que será desfalque na última rodada. O astro sofreu com jogo mental, pois recebeu vaias e provocações da torcida mandante.

Depois disso, o técnico Roberto Martínez acionou Rafael Leão e Trincão. Porém, com um a menos, a seleção de Portugal manteve a postura de pressionar a Irlanda e ainda abusaram dos escanteios. Os lances mais perigosos aconteceram com Gonçalo Ramos e Rubén Neves. Os “Boys in Green”, por sua vez, não se expuseram e seguiram fechados para evitar sustos. A equipe de Heimir Hallgrímsson viveu de ataques esporádicos.

E agora?

Os Lusos, que não terão Cristiano Ronaldo à disposição, enfrentam a já eliminada Armênia, no Estádio do Dragão, e podem empatar que se garantem na competição, mas dependerá do resultado do outro jogo. Assim, os três pontos são mais seguros. Do outro lado, os irlandeses encaram a Hungria, no Puskas Arena, e vão duelar por uma vitória simples para ir à repescagem.