Corinthians tem pior desempenho como mandante nos últimos três Brasileirões

Entre 2023 e 2025, o Timão disputou 54 partidas na Neo Química Arena, somando 23 vitórias, 22 empates e nove derrotas. Isso representa um aproveitamento de 56%. O desempenho deixa o clube na lanterna do ranking de mandantes do período.

O Corinthians já não impõe o mesmo respeito em Itaquera. Nos últimos três anos, o time viu seu desempenho como mandante despencar e, segundo levantamento da página Estatísticas Corinthianas, registra a pior marca entre os 14 clubes que disputaram todas as edições do Campeonato Brasileiro desde 2023.

Na comparação, o Palmeiras lidera a lista com 38 vitórias em 55 jogos, seguido por Flamengo, Fluminense e São Paulo, todos com 33. O Vasco, 13º colocado, tem três triunfos a mais que o Corinthians no mesmo recorte.

O mau momento em casa tem se refletido também na atual edição do Brasileirão. O time comandado por Dorival Júnior aparece apenas como 13º melhor mandante, com 52% de aproveitamento. Aliás, a equipe chegou a passar quatro meses sem vencer na Arena, acumulando sete partidas de jejum, com quatro empates e três derrotas.

A instabilidade em Itaquera tem custado caro na tabela. Afinal, após uma sequência positiva de três vitórias seguidas, o Corinthians voltou a oscilar e perdeu em sequência para RB Bragantino e Ceará, estacionando no meio da classificação.

Atualmente, o Timão soma 42 pontos e ocupa a 13ª posição, nove atrás do G7 e com a mesma distância para o Z4. Assim, restando ainda três jogos em casa, o desafio do Corinthians é retomar o protagonismo diante da Fiel Torcida e encerrar a temporada com sinais de recuperação.