Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem pior desempenho como mandante nos últimos três Brasileirões

Corinthians tem pior desempenho como mandante nos últimos três Brasileirões

Timão venceu apenas 23 das 54 partidas disputadas na Neo Química Arena desde 2023 e perde força em Itaquera
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians já não impõe o mesmo respeito em Itaquera. Nos últimos três anos, o time viu seu desempenho como mandante despencar e, segundo levantamento da página Estatísticas Corinthianas, registra a pior marca entre os 14 clubes que disputaram todas as edições do Campeonato Brasileiro desde 2023.

Entre 2023 e 2025, o Timão disputou 54 partidas na Neo Química Arena, somando 23 vitórias, 22 empates e nove derrotas. Isso representa um aproveitamento de 56%. O desempenho deixa o clube na lanterna do ranking de mandantes do período.

Na comparação, o Palmeiras lidera a lista com 38 vitórias em 55 jogos, seguido por Flamengo, Fluminense e São Paulo, todos com 33. O Vasco, 13º colocado, tem três triunfos a mais que o Corinthians no mesmo recorte.

O mau momento em casa tem se refletido também na atual edição do Brasileirão. O time comandado por Dorival Júnior aparece apenas como 13º melhor mandante, com 52% de aproveitamento. Aliás, a equipe chegou a passar quatro meses sem vencer na Arena, acumulando sete partidas de jejum, com quatro empates e três derrotas.

A instabilidade em Itaquera tem custado caro na tabela. Afinal, após uma sequência positiva de três vitórias seguidas, o Corinthians voltou a oscilar e perdeu em sequência para RB Bragantino e Ceará, estacionando no meio da classificação.

Atualmente, o Timão soma 42 pontos e ocupa a 13ª posição, nove atrás do G7 e com a mesma distância para o Z4. Assim, restando ainda três jogos em casa, o desafio do Corinthians é retomar o protagonismo diante da Fiel Torcida e encerrar a temporada com sinais de recuperação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar