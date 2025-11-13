Corinthians coloca Michael como alvo para a próxima temporada

Jogador do Flamengo está na lista de interesses da diretoria alvinegra para 2026, apesar do transfer ban imposto ao clube

O Corinthians já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Apesar do transfer ban, que impede o clube de fazer contratações, o diretor executivo Fabinho Soldado montou, junto com o treinador Dorival Júnior, uma lista de atletas que interessam ao Timão. Um dos nomes presentes é de Michael, do Flamengo.

O jornalista Samir Carvalho, do portal Uol, divulgou a informação. O Corinthians não abre mão de trazer uma opção de qualidade para as suas beiradas. A apuração interna do clube indica que o Flamengo pretende negociar Michael, já que o jogador tem um salário milionário e é pouco utilizado.