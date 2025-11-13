Corinhtinas coloca Michael como alvo para a próxima temporada

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador do Flamengo está na lista de interesses da diretoria alvinegra para 2026, apesar do transfer ban imposto ao clube
O Corinthians já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Apesar do transfer ban, que impede o clube de fazer contratações, o diretor executivo Fabinho Soldado montou, junto com o treinador Dorival Júnior, uma lista de atletas que interessam ao Timão. Um dos nomes presentes é de Michael, do Flamengo.

O jornalista Samir Carvalho, do portal Uol, divulgou a informação. O Corinthians não abre mão de trazer uma opção de qualidade para as suas beiradas. A apuração interna do clube indica que o Flamengo pretende negociar Michael, já que o jogador tem um salário milionário e é pouco utilizado.

A expectativa de Soldado e da diretoria do Corinthians é que o Flamengo aceite liberar Michael sem custos ou emprestá-lo. Outro nome do Rubro-Negro que agrada Dorival é o de Everton Cebolinha, mas o Timão entende que o Flamengo só faria a negociação por um valor inviável ao clube.

Soldado e Dorival realizam o planejamento na expectativa de que o clube pague o transfer ban até dezembro.. Com isso, o Corinthians teria condição de fazer contratações.

