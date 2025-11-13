Copa de 2026: 29 das 48 vagas para o Mundial já têm donos

Copa de 2026: 29 das 48 vagas para o Mundial já têm donosSeleção francesa carimba o passaporte com goleada por 4 a 0; competição com 48 times já tem seus anfitriões e campeões continentais definidos
A lista de participantes da histórica Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, está cada vez mais completa. Ao todo, 29 das 48 vagas já têm donos. A França foi a mais recente a carimbar o passaporte. A seleção francesa goleou a Ucrânia por 4 a 0, nesta quinta-feira (13/11), no Parque dos Príncipes. Com o resultado, a equipe garantiu sua vaga. Mbappé marcou duas vezes, uma delas em uma bela cavadinha de pênalti, enquanto Olise e Ekitiké completaram a vitória.
Além da França e dos três países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), outros gigantes já estão confirmados. Na América do Sul, por exemplo, o Brasil e a atual campeã mundial, Argentina, se classificaram. Juntam-se a eles Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. O continente asiático também já definiu uma grande leva de classificados, incluindo Japão, Coreia do Sul, Irã, Austrália, Arábia Saudita, Catar, Jordânia e Uzbequistão.
Da África, seleções tradicionais como Marrocos, Tunísia, Egito, Gana, Senegal e Costa do Marfim também confirmaram presença. Cabo Verde, Argélia e África do Sul completam a lista africana até o momento. A Nova Zelândia é, por enquanto, a única representante garantida da Oceania.
A Copa do Mundo de 2026 terá início no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México. Já a final será no dia 19 de julho, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Classificados para a Copa de 2026
Países-Sede
Canadá
Estados Unidos
México
América do Sul (Conmebol)
Argentina
BRASIL
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
Ásia (AFC)
Arábia Saudita
Austrália
Catar
Coreia do Sul
Irã
Japão
Jordânia
Uzbequistão
África (CAF)
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
Europa (UEFA)
França
Inglaterra
Oceania (OFC)
Nova Zelândia
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.