Copa de 2026: 29 das 48 vagas para o Mundial já têm donos

A lista de participantes da histórica Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, está cada vez mais completa. Ao todo, 29 das 48 vagas já têm donos. A França foi a mais recente a carimbar o passaporte. A seleção francesa goleou a Ucrânia por 4 a 0, nesta quinta-feira (13/11), no Parque dos Príncipes. Com o resultado, a equipe garantiu sua vaga. Mbappé marcou duas vezes, uma delas em uma bela cavadinha de pênalti, enquanto Olise e Ekitiké completaram a vitória.

Além da França e dos três países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), outros gigantes já estão confirmados. Na América do Sul, por exemplo, o Brasil e a atual campeã mundial, Argentina, se classificaram. Juntam-se a eles Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. O continente asiático também já definiu uma grande leva de classificados, incluindo Japão, Coreia do Sul, Irã, Austrália, Arábia Saudita, Catar, Jordânia e Uzbequistão.