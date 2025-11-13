Com gol “brasileiro”, Emirados Árabes e Iraque empatam pela repescagem asiática

Luan Pereira, que defende os Brancos, anota o gol de empate contra os iraquianos em duelo por vaga na Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Em duelo com caráter decisivo, Emirados Árabes e Iraque empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida da repescagem das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo 2026, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Al-Zubaidi abriu o placar, mas o brasileiro naturalizado Luan Pereira deixou tudo igual no placar ainda no primeiro tempo. Assim, o jogo de volta segue aberto. Quem vencer, estará na repescagem do Mundial. A partida, de uma forma geral, mostrou grandes valências das duas seleções. Os Emirados Árabes mostrou boa capacidade de domínio de jogo, especialmente no segundo tempo, mas pecou na efeitividade. Do outro lado, o Iraque, mesmo com dificuldades, conseguiu segurar o empate e definirá a classificação ao lado de sua torcida. Entretanto, o time recuou demais na etapa final e sofreu sustos desnecessários.

O primeiro gol saiu com os visitantes, aos nove minutos do primeiro tempo. Após cruzamento com desvio dentro da área pela direita, Al-Zubaidi aproveitou a falha e empurrou para abrir o placar para o Iraque. Não muito tempo depois, os Emirados Árabes chegaram ao empate com Luan Pereira, brasileiro naturalizado árabe. Ele aproveitou cruzamento de Abdalla Ramadan para empurrar para o fundo da rede de cabeça. Já nos acréscimos, o também brasileiro naturalizado, Caio Lucas aproveitou cruzamento e cabeceou para o fundo da rede. Entretanto, o camisa 10 estava em posição irregular. O gol, logicamente, foi anulado após análise do VAR. Jogo decisivo Agora, as seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), às 13h (de Brasília), no estádio Internacional de Basra, em Baçorá, no Iraque. Quem vencer, dará um passo importante para a tão sonhada vaga para Copa do Mundo. Quem avançar, estará dentro da repescagem para a Copa do Mundo. Os Emirados Árabes Unidos, aliás, participaram do Mundial uma única vez, em 1990. A equipe, afinal, foi eliminada na fase de grupos daquela edição. O Iraque, por sua vez, também disputou a Copa em uma oportunidade, no ano de 1986. Naquela ocasião, o time iraquiano caiu na primeira etapa da competição.