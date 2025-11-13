Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gol “brasileiro”, Emirados Árabes e Iraque empatam pela repescagem asiática

Com gol “brasileiro”, Emirados Árabes e Iraque empatam pela repescagem asiática

Luan Pereira, que defende os Brancos, anota o gol de empate contra os iraquianos em duelo por vaga na Copa do Mundo 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em duelo com caráter decisivo, Emirados Árabes e Iraque empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida da repescagem das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo 2026, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Al-Zubaidi abriu o placar, mas o brasileiro naturalizado Luan Pereira deixou tudo igual no placar ainda no primeiro tempo. Assim, o jogo de volta segue aberto. Quem vencer, estará na repescagem do Mundial.

A partida, de uma forma geral, mostrou grandes valências das duas seleções. Os Emirados Árabes mostrou boa capacidade de domínio de jogo, especialmente no segundo tempo, mas pecou na efeitividade. Do outro lado, o Iraque, mesmo com dificuldades, conseguiu segurar o empate e definirá a classificação ao lado de sua torcida. Entretanto, o time recuou demais na etapa final e sofreu sustos desnecessários.

O primeiro gol saiu com os visitantes, aos nove minutos do primeiro tempo. Após cruzamento com desvio dentro da área pela direita, Al-Zubaidi aproveitou a falha e empurrou para abrir o placar para o Iraque. Não muito tempo depois, os Emirados Árabes chegaram ao empate com Luan Pereira, brasileiro naturalizado árabe. Ele aproveitou cruzamento de Abdalla Ramadan para empurrar para o fundo da rede de cabeça.

Já nos acréscimos, o também brasileiro naturalizado, Caio Lucas aproveitou cruzamento e cabeceou para o fundo da rede. Entretanto, o camisa 10 estava em posição irregular. O gol, logicamente, foi anulado após análise do VAR.

Jogo decisivo

Agora, as seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), às 13h (de Brasília), no estádio Internacional de Basra, em Baçorá, no Iraque. Quem vencer, dará um passo importante para a tão sonhada vaga para Copa do Mundo. Quem avançar, estará dentro da repescagem para a Copa do Mundo.

Os Emirados Árabes Unidos, aliás, participaram do Mundial uma única vez, em 1990. A equipe, afinal, foi eliminada na fase de grupos daquela edição. O Iraque, por sua vez, também disputou a Copa em uma oportunidade, no ano de 1986. Naquela ocasião, o time iraquiano caiu na primeira etapa da competição.

Repescagem do Mundial

Ao todo, seis seleções disputarão a repescagem mundial, em março do ano que vem, com sede única. Ela contará com um representante da América do Sul, um da Ásia, um da África, um da Oceania e dois da América do Norte, Central e Caribe. Com isso, as seleções vão se enfrentar em esquema de mata-mata e duas se classificarão para a Copa. As duas mais bem colocadas no ranking da Fifa começarão a repescagem já nas “finais”. As outras quatro farão um jogo antes definido por sorteio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar