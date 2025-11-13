CBF divulga áudio do VAR, e presidente do Atlético critica arbitragem

Sérgio Coelho, presidente do Atlético, reclamou de pênalti marcado por Sávio Pereira Sampaio no empate em 3 a 3 com o Fortaleza / Crédito: Jogada 10

O empate em 3 a 3 entre o Atlético Mineiro e o Fortaleza, na última quarta-feira, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, segue repercutindo. Principalmente, pela polêmica arbitragem de Sávio Pereira Sampaio. Nesta quinta-feira (13), a CBF divulgou o áudio do VAR do pênalti marcado para o Leão do Pici. Além disso, o presidente do Galo, Sérgio Coelho, critiou duramente a atuação do juiz. Em resumo, o lance polêmico aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Atlético vencia a partida por 3 a 1. Em uma jogada de ataque do Fortaleza, o zagueiro Ruan Tressoldi disputou no alto com Gastón Ávila e o jogador do time cearense ficou caído dentro da área.

Então, o árbitro de vídeo, Wagner Reway, recomendou a revisão do lance por Ruan ter atingido o rosto de Gastón com o braço na disputa da bola. Após a revisão no monitor, Sávio Pereira Sampaio assinalou o pênalti, que foi convertido por Deyverson. No áudio divulgado pela CBF, Wagner Reway considerou que Ruan impediu, com o braço, o adversário Gastón disputar a bola no alto. “Antes da bola chegar, ele (Ruan) faz o movimento com o punho em direção ao rosto do jogador (Gastón). O braço ainda toca no outro braço, mas vai direto em direção ao rosto. Vou recomendar possível penal . Antes da bola chegar no jogador, ele atinge com o punho o rosto do atleta, que não conseguiu disputar a bola”, disse Wagner Reway. “O braço atinge o rosto, tem um movimento da disputa e ele fez um adicional do braço e da mão e acaba atingindo o rosto”, analisou Sávio Pereira Sampaio em comunicação com a cabine do VAR.

Presidente do Atlético critica arbitragem Ainda nesta quinta-feira, o presidente do Atlético Mineiro criticou a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio. Sérgio Coelho, inclusive, já havia reclamado da escalação do árbitro para a partida contra o Fortaleza. Mas o dirigente também fez questão de ressaltar os erros do próprio time de Jorge Sampaoli. “Não estou aqui justificando este resultado ruim falando mal da arbitragem. Vamos separar o joio do trigo. Não jogamos bem no segundo tempo e tomamos gols por falhas nossas. Temos que assumir nossos erros e assumimos. Quanto à arbitragem, aconteceu o que avisei. Isso foi ‘tragédia anunciada’. Este árbitro sempre erra contra a gente”, disse Sérgio Coelho. Com o empate na Arena MRV, o Atlético foi aos 44 pontos e é o nono colocado do Brasileirão. O Galo volta a campo no próximo domingo (16), às 19h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em jogo adiantado da 37ª rodada