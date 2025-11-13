Botafogo repete estratégia do grupo Eagle e busca novos talentos na África

Botafogo repete estratégia do grupo Eagle e busca novos talentos na ÁfricaDennys Dilettoso, diretor de scout das categorias de base do Alvinegro, passou duas semanas na África para acompanhar torneios juvenis
Apesar do imbróglio entre Textor e o grupo Eagle, o Botafogo segue na busca por novos talentos. O clube, então, apresentou uma estratégia semelhante a de captação da empresa norte-americana. Assim, o Glorioso intensificou a observação de atletas do continente africano nos últimos meses, com scouts para coletar dados desses jovens. A informação é do portal “ge”.
Da mesma forma, o Lyon, clube francês da rede multi-clubes, está prestes a fechar uma parceria de três anos com o Ittihad Tanger, time que disputa a primeira divisão do Marrocos. Um acordo que tem o intuito de encontrar talentos na base.
Recentemente, Dennys Dilettoso, diretor de scout das categorias de base do Glorioso, passou duas semanas na África para acompanhar torneios juvenis no continente. Nesse sentido, o profissional acompanhou de perto torneios de clubes de categorias sub-15 a sub-17 em Gana e na Nigéria. Vale lembrar que este continente trouxe alegria ao torcedor, com a chegada do angolano Bastos, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.
Lyon foca em solo marroquino
Desta visita, o clube carioca não trouxe um jogador específico, mas aproveitou para expandir a marca em um continente pouco explorado. Aos poucos, o Alvinegro tem buscado determinadas regiões e trouxe o atacante do Panamá José Kadir, um dos destaques do time sub-20.
Por fim, o Lyon foca em Marrocos, que conquistou a Copa do Mundo Sub-20 e ainda vai sediar a Copa Africana das Nações e parte da Copa do Mundo de 2030. Antes disso, houve a parceria com o Dakar Sacré‑Cœur, de Senegal, com contrato por dez anos.
Acordo que resultou nas chegadas do zagueiro Abdoulaye Ndiaye, em 2020 (time B); meia Moussa Kanté, em 2024 (time B), o atacante Ibrahima Fall, em 2024 (time B); e Pierre Dorival, em 2024 (time B).
