Botafogo repete estratégia do grupo Eagle e busca novos talentos na África

Dennys Dilettoso, diretor de scout das categorias de base do Alvinegro, passou duas semanas na África para acompanhar torneios juvenis / Crédito: Jogada 10

Apesar do imbróglio entre Textor e o grupo Eagle, o Botafogo segue na busca por novos talentos. O clube, então, apresentou uma estratégia semelhante a de captação da empresa norte-americana. Assim, o Glorioso intensificou a observação de atletas do continente africano nos últimos meses, com scouts para coletar dados desses jovens. A informação é do portal “ge”. Da mesma forma, o Lyon, clube francês da rede multi-clubes, está prestes a fechar uma parceria de três anos com o Ittihad Tanger, time que disputa a primeira divisão do Marrocos. Um acordo que tem o intuito de encontrar talentos na base.