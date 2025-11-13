Besiktas prepara oferta para o Inter e clube francês entra na disputa por Vitão

Zagueiro desperta interesse na Europa, mas mantém concentração total no Internacional até o fim do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O futuro de Vitão segue em aberto no Internacional. O zagueiro, um dos destaques da equipe gaúcha nas últimas temporadas, volta a ser alvo de clubes europeus. O Besiktas, da Turquia, aparece como principal interessado e promete formalizar uma proposta em dezembro, período em que a janela de transferências será aberta. Além do clube turco, uma equipe da França também prepara uma oferta pelo defensor. O Inter tenta manter o jogador, mas as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil — para Flamengo e Fluminense, respectivamente — reduziram o fôlego financeiro para segurar o atleta. A diretoria entende que será difícil competir com os valores oferecidos por clubes do exterior.

No ano passado, Vitão chegou a negociar com o Real Betis, da Espanha. O acerto não se concretizou devido a restrições impostas pelo fair play financeiro de La Liga. Na ocasião, o Inter avaliava o jogador em 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,4 milhões) por 80% de seus direitos econômicos. Entretanto, o clube já admite que dificilmente receberá propostas nesse patamar. Inter mantém foco no Brasileirão Porém, apesar das especulações, o Internacional garante que não recebeu ofertas oficiais até o momento. O clube reforça, aliás, que a prioridade é a reta final do Campeonato Brasileiro, onde restam cinco jogos decisivos para garantir a permanência na Série A. Vitão, inclusive, também se manifestou por meio de nota oficial, negando qualquer negociação em andamento e garantindo comprometimento total com o Colorado nesta reta final.