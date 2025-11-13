Auxiliar de Ancelotti celebra amistoso da Seleção Brasileira em sua cidade natal

Auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Paul Clement vai viver um momento especial na sua carreira no próximo sábado (15). Afinal, o londrino vai ter a oportunidade de trabalhar em um jogo da Amarelinha em sua cidade natal. O Brasil enfrenta Senegal, no Emirates Stadium, a casa do Arsenal, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

“Tem sido muito especial desde que comecei na Seleção. Começamos em junho e foi muito especial viajar ao Brasil pela primeira vez e estar envolvido com esta grande seleção, ótimos jogadores e um grande treinador. É muito bom trabalhar com a Seleção no meu país e na minha cidade. Nasci em Londres, meus amigos e familiares vão, estou muito animado e ansioso”, disse Paul Clement em entrevista à CBF TV.