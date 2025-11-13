Auxiliar da Seleção celebra amistoso em sua cidade natal

Auxiliar da Seleção celebra amistoso em sua cidade natalLondrino, Paul Clement terá a oportunidade de trabalhar em um jogo do Brasil no local onde nasceu
Auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Paul Clement vai viver um momento especial na sua carreira no próximo sábado (15). Afinal, o londrino vai ter a oportunidade de trabalhar em um jogo da Amarelinha em sua cidade natal. O Brasil enfrenta Senegal, no Emirates Stadium, a casa do Arsenal, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
“Tem sido muito especial desde que comecei na Seleção. Começamos em junho e foi muito especial viajar ao Brasil pela primeira vez e estar envolvido com esta grande seleção, ótimos jogadores e um grande treinador. É muito bom trabalhar com a Seleção no meu país e na minha cidade. Nasci em Londres, meus amigos e familiares vão, estou muito animado e ansioso”, disse Paul Clement em entrevista à CBF TV.
Nascido em Londres, Paul Clement começou a carreira de auxiliar no Chelsea, em 2007. Dessa forma, ele progrediu da base ao profissional, onde trabalhou com nomes como José Mourinho, Felipão e Carlo Ancelotti. Ao lado do italiano, aliás, conquistou o título do Campeonato Inglês.
Depois do sucesso no Chelsea, Paul Clement integrou a comissão técnica de Carlo Ancelotti no Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique. Ele também chegou a integrar a comissão técnica do ex-jogador inglês Frank Lampard no Everton, antes de voltar a trabalhar com o italiano na Seleção Brasileira.
