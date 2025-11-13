Arthur Elias convoca Seleção Feminina para os últimos amistosos de 2025

Arthur Elias convoca Seleção Feminina para os últimos amistosos de 2025Lista tem sete novidades e mantém a base da equipe para os duelos contra Noruega e Portugal na Europa
O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira (13) a lista com 24 jogadoras convocadas para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira Feminina em 2025. O Brasil fará dois amistosos na Europa: enfrenta a Noruega no dia 28 de novembro e, em seguida, encara Portugal no dia 2 de dezembro. A base do grupo que venceu Inglaterra e Itália na última Data Fifa foi mantida.
O duelo contra as norueguesas será às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea, na Espanha. Já o jogo contra Portugal acontece no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília).
A lista tem algumas novidades em relação à convocação anterior: as goleiras Thaís e Lelê, a zagueira Fê Palermo, as meio-campistas Brena e Yayá, além das atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho.
Jogadoras convocadas por Arthur Elias
Goleiras:
Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense), Thaís (Benfica), Lelê (Corinthians).
Zagueiras:
Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras).
Laterais:
Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG-FRA), Bruninha (Gotham-EUA).
Meio-campistas:
Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville), Brena (Palmeiras), Yayá (PSG-FRA).
Atacantes:
Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago-EUA), Gabi Portilho (Gotham-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Tainá Maranhão (Palmeiras).