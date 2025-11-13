Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arthur Elias convoca Seleção Feminina para os últimos amistosos de 2025

Lista tem sete novidades e mantém a base da equipe para os duelos contra Noruega e Portugal na Europa
O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira (13) a lista com 24 jogadoras convocadas para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira Feminina em 2025. O Brasil fará dois amistosos na Europa: enfrenta a Noruega no dia 28 de novembro e, em seguida, encara Portugal no dia 2 de dezembro. A base do grupo que venceu Inglaterra e Itália na última Data Fifa foi mantida.

O duelo contra as norueguesas será às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea, na Espanha. Já o jogo contra Portugal acontece no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília).

A lista tem algumas novidades em relação à convocação anterior: as goleiras Thaís e Lelê, a zagueira Fê Palermo, as meio-campistas Brena e Yayá, além das atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho.

Jogadoras convocadas por Arthur Elias

Goleiras:
Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense), Thaís (Benfica), Lelê (Corinthians).

Zagueiras:
Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras).

Laterais:
Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG-FRA), Bruninha (Gotham-EUA).

Meio-campistas:
Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville), Brena (Palmeiras), Yayá (PSG-FRA).

Atacantes:
Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago-EUA), Gabi Portilho (Gotham-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Tainá Maranhão (Palmeiras).

