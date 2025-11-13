Argentina encurta Data Fifa e Palmeiras tem chance de contar com Flaco contra o Santos

Hermanos disputarão apenas um amistoso neste período e atacante pode chegar ao Brasil antes do clássico do próximo domingo / Crédito: Jogada 10

Em meio a vários desfalques para o clássico contra o Santos, no próximo sábado (15), o Palmeiras pode ganhar um reforço. O atacante Flaco López, convocado pela seleção argentina, tem chances de retornar a tempo para o confronto na Vila Belmiro. Afinal, os atuais campeões mundiais terão apenas um amistoso nesta Data Fifa. A partida será contra Angola, nesta sexta-feira (14), em Luanda. Na programação original, havia um amistoso na Índia, que foi cancelado. O treinador Lionel Scaloni resolveu marcar então uma série de treinamentos, mas que acabaram sendo desmarcados.