Argentina encurta Data Fifa e Palmeiras tem chance de contar com Flaco contra o Santos

Hermanos disputarão apenas um amistoso neste período e atacante pode chegar ao Brasil antes do clássico do próximo domingo
Em meio a vários desfalques para o clássico contra o Santos, no próximo sábado (15), o Palmeiras pode ganhar um reforço. O atacante Flaco López, convocado pela seleção argentina, tem chances de retornar a tempo para o confronto na Vila Belmiro.

Afinal, os atuais campeões mundiais terão apenas um amistoso nesta Data Fifa. A partida será contra Angola, nesta sexta-feira (14), em Luanda. Na programação original, havia um amistoso na Índia, que foi cancelado. O treinador Lionel Scaloni resolveu marcar então uma série de treinamentos, mas que acabaram sendo desmarcados.

Com isso, os jogadores estão livres para voltar aos seus clubes após a partida no país africano. Portanto, existe a possibilidade de o Palmeiras fretar um avião para buscar o atacante em Angola. Entretanto, ainda não houve uma definição do clube para o assunto.

Para o clássico, o Verdão conta apenas com Bruno Rodrigues disponível para a posição. O Palmeiras não conta com Vitor Roque, que está com a Seleção Brasileira, e nem com outras opções para o ataque, como Facundo Torres e Ramón Sosa, que também estão com suas seleções.

