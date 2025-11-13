Após três dias de folga, Botafogo se reapresenta no Lonier

Glorioso se prepara para o encontro com o lanterna Sport, na terça-feira, no Estádio Nilton Santos

A primeira atividade desta etapa de preparação do Mais Tradicional teve ênfase na parte física. Houve, porém, outras atividades no campo do Lonier.

Após três dias de folga, o Botafogo retomou, enfim, o período de treinos nesta quinta-feira (13), no Espaço Lonier, CT do clube, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Findou-se, portanto, o descanso dos futebolistas alvinegros durante a pausa do Brasileirão para a última Data-Fifa deste ano.

Pelas fotos do clube, aliás, Montoro e Barrera, ainda em recuperação, treinaram separados do restante do plantel do Glorioso. Os dois se lesionaram no Mundial Sub-20 do Chile, em outubro, quando serviam, respectivamente. Argentina e Colômbia. Há, contudo, uma esperança de ver os dois estrangeiros relacionados para o próximo encontro do Botafogo.

O Mais Tradicional volta a campo nesta terça-feira (18), às 20h30, contra o Sport, no Estádio Nilton Santos, na abertura da rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o sexto colocado, com 52 pontos. Os sete primeiros vão para a Libertadores, com os cinco melhores do Nacional com vaga direta na fase de grupos do principal torneio do continente sul-americano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.