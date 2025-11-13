Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após três dias de folga, Botafogo se reapresenta no Lonier

Após três dias de folga, Botafogo se reapresenta no Lonier

Glorioso se prepara para o encontro com o lanterna Sport, na terça-feira, no Estádio Nilton Santos
Após três dias de folga, o Botafogo retomou, enfim, o período de treinos nesta quinta-feira (13), no Espaço Lonier, CT do clube, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Findou-se, portanto, o descanso dos futebolistas alvinegros durante a pausa do Brasileirão para a última Data-Fifa deste ano.

A primeira atividade desta etapa de preparação do Mais Tradicional teve ênfase na parte física. Houve, porém, outras atividades no campo do Lonier.

Pelas fotos do clube, aliás, Montoro e Barrera, ainda em recuperação, treinaram separados do restante do plantel do Glorioso. Os dois se lesionaram no Mundial Sub-20 do Chile, em outubro, quando serviam, respectivamente. Argentina e Colômbia. Há, contudo, uma esperança de ver os dois estrangeiros relacionados para o próximo encontro do Botafogo.

O Mais Tradicional volta a campo nesta terça-feira (18), às 20h30, contra o Sport, no Estádio Nilton Santos, na abertura da rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o sexto colocado, com 52 pontos. Os sete primeiros vão para a Libertadores, com os cinco melhores do Nacional com vaga direta na fase de grupos do principal torneio do continente sul-americano.

