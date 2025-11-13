Andresa Alves, a musa do Palmeiras que promete incendiar o Brasileirão; veja fotos

Andresa Alves, a musa do Palmeiras que promete incendiar o Brasileirão; veja fotosModelo paraense une beleza, carisma e paixão pelo Verdão em busca do título nacional
A paraense Andresa Alves, de 32 anos, é a representante do Palmeiras no concurso Musa do Brasileirão 2026. Morando em São Paulo, a influenciadora e empresária decidiu realizar um antigo sonho ao se inscrever na disputa, que reúne mulheres de todo o país apaixonadas por futebol.
“Sempre acompanhei o concurso na TV e na internet e tinha vontade de participar. Agora estou realizando esse desejo”, diz Andresa, que também atua como socorrista.
Orgulhosa de vestir as cores do Verdão, a candidata não esconde a emoção de representar o clube. “Gosto de futebol desde antes de nascer. O Palmeiras é o melhor time do Brasil, e fico muito grata por poder representar essa torcida maravilhosa”, afirma.
Nas redes sociais, Andresa exibe um estilo confiante e sensual. Em seu perfil no Instagram, @andresa.b.alves, ela compartilha ensaios fotográficos e cliques de biquíni, que destacam sua boa forma e a rotina dedicada à academia.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.