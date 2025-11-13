Andresa Alves, a musa do Palmeiras que promete incendiar o Brasileirão; veja fotos

Modelo paraense une beleza, carisma e paixão pelo Verdão em busca do título nacional / Crédito: Jogada 10

A paraense Andresa Alves, de 32 anos, é a representante do Palmeiras no concurso Musa do Brasileirão 2026. Morando em São Paulo, a influenciadora e empresária decidiu realizar um antigo sonho ao se inscrever na disputa, que reúne mulheres de todo o país apaixonadas por futebol. “Sempre acompanhei o concurso na TV e na internet e tinha vontade de participar. Agora estou realizando esse desejo”, diz Andresa, que também atua como socorrista.