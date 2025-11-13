Ancelotti nega ter pedido saída de Endrick do Real Madrid: “Estamos avaliando ele”

Técnico da Seleção diz que "não é verdade" o rumor sobre interferência, mas confirma que o atacante é observado para a Copa de 2026 / Crédito: Jogada 10

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, falou sobre o impasse de Endrick. Em uma longa entrevista ao jornal espanhol “As”, o italiano negou veementemente os rumores. A imprensa europeia, afinal, noticiou que ele teria aconselhado o atacante a deixar o Real Madrid (possivelmente por empréstimo) para ganhar minutos e ter chances na Copa do Mundo de 2026. Ancelotti, portanto, tratou o assunto como uma mentira e rechaçou qualquer interferência no clube espanhol. Durante a conversa, o comandante foi enfático ao desmentir a história.

“Não é verdade que eu disse que ele deveria deixar Madri para ir à Copa. É uma questão para o Real Madrid e para o jogador”, afirmou o técnico. Além disso, Ancelotti, que é ídolo no Real, fez questão de se distanciar da decisão. “Aqueles que dizem que eu afirmei isso não são verdadeiros. Eu nunca aconselharia o Real Madrid sobre o que eles têm a ver com um de seus jogadores”, completou. Ancelotti confirma que Endrick é observado Contudo, apesar de negar a pressão pela saída, o técnico confirmou que Endrick segue totalmente no radar para a Copa do Mundo. Quando o jornal perguntou se o atacante ficaria fora do Mundial, Ancelotti foi claro sobre o status do jovem:

“É um jogador muito importante, porque é um dos talentos que saíram do futebol brasileiro”, disse o comandante. Em seguida, ele deu a resposta que a torcida queria ouvir: “Estamos o avaliando”.