Ancelotti deve fazer mudanças na Seleção; a provável escalação

Ancelotti deve fazer mudanças na Seleção; a provável escalaçãoÉder Militão, que atuou como zagueiro contra a Coreia do Sul, deve compor a lateral-direita; Ederson volta ao gol após quase um ano
O técnico Carlo Ancelotti desenha uma nova escalação para o próximo compromisso da Seleção Brasileira, no sábado (15/11), contra Senegal. Dessa forma, em treino desta quinta-feira (13/11), no CT do Arsenal, em Londres, o italiano promoveu algumas mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, na última Data Fifa.
Na ocasião, ele utilizou Éder Militão como zagueiro. Agora, segundo informações do “ge”, o jogador do Real Madrid atuará na lateral-direita. Outra mudança provável é a entrada do goleiro Ederson, que não atua pela Seleção desde novembro de 2024. Na lateral-esquerda, Alex Sandro também é novidade. O experiente jogador do Flamengo não começa jogando desde a primeira convocação de Ancelotti, em junho.
Dessa forma, a possível escalação do Brasil para o jogo no Emirates, a partir das 13h (de Brasília), conta com: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.
Ainda de acordo com o site, Wesley e Caio Henrique também receberam chances nas laterais ao longo dos treinos. O mesmo vale para João Pedro, atacante do Chelsea, que pode ser alternativa a Matheus Cunha. A preparação será encerrada nesta sexta (14/11), véspera do confronto. Depois, a Seleção parte para Lille, na França, onde enfrenta a Tunísia, em jogo que encerra a temporada 2025 da Canarinho.