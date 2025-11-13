Ancelotti deve fazer mudanças na Seleção; a provável escalação

Éder Militão, que atuou como zagueiro contra a Coreia do Sul, deve compor a lateral-direita; Ederson volta ao gol após quase um ano

O técnico Carlo Ancelotti desenha uma nova escalação para o próximo compromisso da Seleção Brasileira, no sábado (15/11), contra Senegal. Dessa forma, em treino desta quinta-feira (13/11), no CT do Arsenal, em Londres, o italiano promoveu algumas mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, na última Data Fifa.

Na ocasião, ele utilizou Éder Militão como zagueiro. Agora, segundo informações do “ge”, o jogador do Real Madrid atuará na lateral-direita. Outra mudança provável é a entrada do goleiro Ederson, que não atua pela Seleção desde novembro de 2024. Na lateral-esquerda, Alex Sandro também é novidade. O experiente jogador do Flamengo não começa jogando desde a primeira convocação de Ancelotti, em junho.