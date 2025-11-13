Alex Sandro aposta nos detalhes para ir a Copa de 2026: ”Cada minuto conta”

Lateral do Flamengo vê retorno à Seleção como oportunidade decisiva, fala sobre estudo e aprendizado fora de campo e exalta Ancelotti / Crédito: Jogada 10

A preparação para a Copa do Mundo de 2026 tem feito Alex Sandro mergulhar em cada detalhe que pode fazer a diferença na disputa por uma vaga. De volta à Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, o lateral do Flamengo demonstra que experiência e atenção aos mínimos aspectos táticos são suas principais armas nessa nova fase. Com 42 jogos pela Seleção e conquistas como a Copa América de 2019 e a medalha de prata olímpica, Alex Sandro acredita que as decisões de Ancelotti vão muito além do que acontece durante os 90 minutos. Por isso, o jogador celebra a oportunidade de estar novamente com o grupo para os amistosos contra Senegal e Tunísia, na reta final de 2025.

“Cada minuto vale muito neste período. Ter ficado fora esses quatro jogos parece que é pouco, mas às vezes é muito. São muitos dias de treinos não só no campo, mas os vídeos ajudam muito. Mesmo fora, sempre segui os jogos e estudei para estar por dentro do trabalho e do estilo de jogo, o que me ajuda muito agora para não chegar e me deparar com tudo novo novamente”, afirmou o lateral. Obcecado por melhorar Além disso, o jogador revelou que, mesmo enquanto se recuperava de lesão e estava fora das convocações de setembro e outubro, manteve o hábito de estudar os jogos da Seleção e de seus concorrentes diretos pela vaga. “Sou um cara que gosta de estudar, principalmente os próximos jogos que vou ter no Brasileiro. Falando de Seleção, eu estudava os jogos para ver os sistemas que estão jogando, os jogadores da minha posição… Como estavam marcando, como estavam atacando, como se comportavam em certos momentos. Eu não só assistia como também estudava, o que é bem diferente. Por isso, gosto de assistir sozinho. Às vezes, na sala é uma bagunça, tenho duas filhas, a mulher quer conversar, e eu não fico só assistindo, eu fico estudando”, contou, em tom bem-humorado. Alex Sandro cada vez mais empolgado por uma vaga na Copa Convocado após substituir Danilo na última lista de Dorival Júnior, Alex Sandro reencontrou seu espaço com Ancelotti. Titular contra Equador e Paraguai, ele enxerga a confiança do técnico italiano como um incentivo para seguir acreditando em mais uma Copa.

O jogador também destacou a qualidade dos concorrentes na lateral esquerda, posição que teve 11 atletas diferentes testados neste ciclo e valorizou o equilíbrio entre juventude e experiência no grupo. “Sempre disse que a Seleção é privilegiada pela quantidade de jogadores em certas posições. Na lateral, sempre foi assim. Se pegar as últimas convocações, foram muitos jogadores de qualidade que poderiam estar aqui. Eu me sinto bem, me sinto em um bom momento, e a experiência pode ajudar o grupo. Mas os jogadores mais jovens também ajudam por trazer uma nova energia que nos ajuda”, completou. O Brasil enfrenta o Senegal neste sábado (15/11), às 13h , no Emirates Stadium, em Londres. Três dias depois, encerra o calendário de 2025 em Lille, na França, contra a Tunísia, no último amistoso antes do início das Eliminatórias da Copa.