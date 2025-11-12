Zubeldía tem um mês para definir substituto de Canobbio na Copa do Brasil

Uruguaio está suspenso do primeiro jogo da semifinal do torneio nacional por conta do terceiro cartão amarelo contra o Bahia / Crédito: Jogada 10

A semifinal da Copa do Brasil só ocorre no próximo mês, mas o técnico Luis Zubeldía terá que começar a projetar o duelo do Fluminense contra o Vasco, nos dias 11 e 14 de dezembro. Afinal, o treinador não contará com Canobbio para o primeiro jogo por conta do terceiro cartão amarelo. Para isso, o treinador iniciará a testes no lugar do uruguaio, contará com a Data Fifa e cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse, aliás, é apenas um dos ajustes nesta reta final de temporada. Suspenso, Canobbio, que é titular absoluto e peça importante na recomposição e transição, será desfalque. Zubeldía precisa encontrar um substituto à altura para manter o equilíbrio tático da equipe. Para seguir no esquema com três atacantes, o treinador tem nomes como Keno, Riquelme, Soteldo e Lavega no elenco.

Canobbio acumula 56 jogos com a camisa tricolor, marcou 12 gols e cinco assistências. Ou seja, 17 participações em gols na temporada. No entanto, a função do atacante é mais tática do que técnica. Ele ajuda bastante na marcação seja pela direita ou esquerda. Isto será uma função do substituto. Keno, aliás, deve ser substituto imediato do uruguaio, pois vem ganhando espaço desde a chegada de Zubeldía. Do outro lado, Riquelme até ganhou oportunidades, porém perdeu espaço, mas não vem sendo utilizado com frequência. Contra o Cruzeiro, o jovem de 18 anos ficou no banco de reservas, mas não entrou em campo. Além dele, Soteldo é outro jogador que ainda procura se encontrar no Tricolor. Sob o comando de Zubeldía, ainda não iniciou como titular. Por fim, Lavega tornou-se um caso à parte. O jovem uruguaio não vem ganhando chances, mas passou a treinar como lateral, onde já chegou a atuar no River Plate-URU. Além disso, ele recebeu elogios de Zubeldía. Entretanto, dependendo das circunstâncias, pode entrar em campo no período. Semifinal da Copa do Brasil Os clássicos entre Vasco e Fluminense serão no Maracanã. O primeiro duelo será na quinta-feira, no dia 11 de dezembro, às 20h. Três dias depois, no domingo (14/12), as equipes se reencontraram, às 20h30. No segundo jogo, o mando é do Tricolor das Laranjeiras.