Willian avança em recuperação e fica perto de retorno no Grêmio

Contratado pelo Grêmio na última janela, Willian entrou em campo apenas três vezes e sofreu uma fratura no pé direito

De acordo com o “GE”, Willian deve voltar aos treinamentos no gramado ainda nesta semana. Assim, o departamento médico e a comissão técnica irão avaliar como será a evolução no jogador até a partida da próxima quarta-feira, válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Grêmio vai ter um importante reforço para reta final do Campeonato Brasileiro. Inclusive, possivelmente já para a partida contra o Vasco, na próxima quarta-feira (19), na Arena. Trata-se do meia Willian, que avançou na recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Nas últimas semanas, Willian fez trabalhos internos na academia do CT Luiz Carvalho. Agora, com a transição para as atividades no gramado, o meia terá atividades com mais impacto. Dessa forma, o clube vai avaliar se ele terá condições de atuar já contra o Vasco.

Contratado na última janela de transferências, Willian sofreu a fratura na partida contra o Vitória, na Arena, no dia 28 de setembro. O meia atuou em apenas três partidas com a camisa tricolor, com duas vitórias e um empate. Apesar do pouco tempo em campo, as boas atuações de Willian empolgaram a torcida tricolor. Ele, inclusive, deu uma assistência na vitória no clássico Grenal, em pleno Beira-Rio, pelo Brasileiro.

Marcos Rocha também pode reforçar o Grêmio

Além de Willian, o técnico Mano Menezes pode ter mais um reforço para as últimas rodas do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcos Rocha se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve voltar ao time nas próximas semana. No entanto, ainda fica fora da partida contra o Vasco.

Neste segundo semestre, o Grêmio sofreu com as lesões e problemas médicos. Muitos jogadores, inclusive, só devem voltar ao time na próxima temporada. São os casos de Balbuena (fratura no tornozelo direito), Braithwaite (cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo), Cristian Olivera (entorse no tornozelo esquerdo), João Pedro (trombose no ombro direito), Rodrigo Ely (cirurgia no joelho esquerdo) e Villasanti (lesão no joelho esquerdo).