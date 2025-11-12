Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda tenta repetir histórico de clássicos na Vila diante do Palmeiras

Treinador venceu apenas dois jogos desde que assumiu o Peixe, justamente em duelo contra os principais rivais do clube, na Baixada Santista
O Santos encara o Palmeiras neste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão. Com a necessidade de somar três pontos, o Peixe aposta todas suas fichas no retrospecto de Juan Pablo Vojvoda em clássicos neste ano. Afinal, o treinador argentino conseguiu apenas duas vitórias desde que assumiu a equipe, ambas na Vila Belmiro e contra rivais do Alvinegro Praiano.

Sob o comando de Vojvoda, o Peixe venceu o São Paulo por 1 a 0 e o Corinthians por 3 a 1, justamente em casa. Além dessas vitórias, o time soma seis empates (Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza) e quatro derrotas (Vitória, Ceará, Palmeiras e Flamengo).

Assim, o confronto diante do Palmeiras é tratado internamente como uma oportunidade para o clube deixar a zona de rebaixamento. Isso porque a equipe tem um jogo a mais que os concorrentes diretos e pode pressioná-los durante a Data Fifa. O Peixe ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro do Z-4.

O adversário, por sua vez, chega muito desfalcado. O técnico Abel Ferreira perdeu nove jogadores. Sete convocados por suas seleções:  Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Vitor Roque (Brasil), além de Allan, suspenso pelo STJD, e Andreas Pereira, que cumpre suspensão por cartões.

Com o cenário favorável e o histórico positivo nos clássicos em casa, Vojvoda tenta transformar a Vila Belmiro novamente em um trunfo para o Santos na luta pela permanência na Série A. Além disso, voltar a vencer um rival dentro do Urbano Caldeira.

