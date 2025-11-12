Vojvoda tenta repetir histórico de clássicos na Vila diante do Palmeiras

Treinador venceu apenas dois jogos desde que assumiu o Peixe, justamente em duelo contra os principais rivais do clube, na Baixada Santista / Crédito: Jogada 10

O Santos encara o Palmeiras neste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão. Com a necessidade de somar três pontos, o Peixe aposta todas suas fichas no retrospecto de Juan Pablo Vojvoda em clássicos neste ano. Afinal, o treinador argentino conseguiu apenas duas vitórias desde que assumiu a equipe, ambas na Vila Belmiro e contra rivais do Alvinegro Praiano. Sob o comando de Vojvoda, o Peixe venceu o São Paulo por 1 a 0 e o Corinthians por 3 a 1, justamente em casa. Além dessas vitórias, o time soma seis empates (Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza) e quatro derrotas (Vitória, Ceará, Palmeiras e Flamengo).