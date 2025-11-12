Vojvoda tenta repetir histórico de clássicos na Vila diante do Palmeiras

Vojvoda tenta repetir histórico de clássicos na Vila diante do PalmeirasTreinador venceu apenas dois jogos desde que assumiu o Peixe, justamente em duelo contra os principais rivais do clube, na Baixada Santista
O Santos encara o Palmeiras neste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão. Com a necessidade de somar três pontos, o Peixe aposta todas suas fichas no retrospecto de Juan Pablo Vojvoda em clássicos neste ano. Afinal, o treinador argentino conseguiu apenas duas vitórias desde que assumiu a equipe, ambas na Vila Belmiro e contra rivais do Alvinegro Praiano.
Sob o comando de Vojvoda, o Peixe venceu o São Paulo por 1 a 0 e o Corinthians por 3 a 1, justamente em casa. Além dessas vitórias, o time soma seis empates (Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza) e quatro derrotas (Vitória, Ceará, Palmeiras e Flamengo).
Assim, o confronto diante do Palmeiras é tratado internamente como uma oportunidade para o clube deixar a zona de rebaixamento. Isso porque a equipe tem um jogo a mais que os concorrentes diretos e pode pressioná-los durante a Data Fifa. O Peixe ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro do Z-4.
O adversário, por sua vez, chega muito desfalcado. O técnico Abel Ferreira perdeu nove jogadores. Sete convocados por suas seleções: Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Vitor Roque (Brasil), além de Allan, suspenso pelo STJD, e Andreas Pereira, que cumpre suspensão por cartões.
Com o cenário favorável e o histórico positivo nos clássicos em casa, Vojvoda tenta transformar a Vila Belmiro novamente em um trunfo para o Santos na luta pela permanência na Série A. Além disso, voltar a vencer um rival dentro do Urbano Caldeira.