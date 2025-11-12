Vini Jr fala sobre Ancelotti e clima na Seleção Brasileira

Craque elogia o treinador, com quem já trabalhara no Real Madrid, e revela como está o ambiente nos treinos da Amarelinha / Crédito: Jogada 10

Um dos principais jogadores da Seleção Brasileira no atual ciclo para a Copa do Mundo de 2026, o ponta Vini Jr encheu o técnico Carlo Ancelotti de elogios. Em entrevista à CBF TV, divulgada nesta quarta-feira (12/11), o craque comentou a evolução do trabalho do “Mister”, revelando também um bom clima entre os jogadores. Segundo o craque, aliás, a Seleção se encaminha para encontrar um padrão de jogo, algo importante às vésperas da Copa do Mundo. “Acredito que com o Mister estamos evoluindo e tendo um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa do Mundo vai ser importante. Temos poucos jogos até lá, então todo mundo tem que entrar no clima da Copa e colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando”, afirmou Vini.

LEIA MAIS: Andrey Santos se vê mais maduro na Seleção: “Criei uma casca” O camisa 10, que já trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, conta que o italiano faz, na Seleção, algo parecido com o que realiza em seus clubes. “Ele tem feito o que fez nos outros clubes que passou. O trabalho que ele teve é passar confiança para os jogadores e deixar todos à vontade para aproveitar a característica de cada jogador na sua melhor posição. Ele sempre fala para a gente que quer deixar o povo brasileiro feliz, nos fazer voltar a ter o futebol que sempre tivemos. E tentar conquistar a Copa do Mundo, que é o nosso maior objetivo”, disse. E o clima na Seleção, Vini? Assim, o craque do Real Madrid também falou sobre o ambiente na Amarelinha, que, segundo ele, está “muito leve”.

“O ambiente está muito leve, todos estão curtindo e gostando dele, o que é importante. Ele (Ancelotti) fala que já temos a paixão, a intensidade pela camisa, e isso acaba facilitando. Ele nos passando tranquilidade e fazendo o trabalho ficar mais fácil é importante. Temos que vencer para que tudo isso possa ser valorizado”, revelou. Vini, então, falou sobre o entrosamento com os companheiros. Ele rasgou elogios aos atletas e falou, por fim, da expectativa para a Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. “São jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo e que têm essa experiência, que conta muito. Acredito que o Mister está montando a sua equipe. Cada vez que a gente está junto, estamos melhorando o entrosamento em campo e o entendimento melhor do que ele quer no dia a dia e nos jogos, para estarmos preparados quando a Copa do Mundo chegar. A hora de cometer erros é agora. Na Copa do Mundo, são poucos jogos, e temos que estar concentrados ao máximo possível”, encerrou.