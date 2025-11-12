Veja quem tem saída certa do Flamengo para 2026

Elenco atual tem três jogadores certos que não permanecerão para a próxima temporada e outros negociáveis; veja os nomes / Crédito: Jogada 10

Já planejando o ano de 2026, o Flamengo tem algumas saídas definidas para a próxima temporada. Três nomes, aliás, deixarão o clube, enquanto outros ainda têm situação indefinida. O goleiro Matheus Cunha, revelado pelo Fla, já tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro para 2026. No profissional desde 2021, o jogador só estreou em 2022. Desde então, realizou 55 partidas à frente da meta rubro-negra. Atualmente, é reserva imediato de Rossi, titular absoluto e que pouco desfalca o time.

LEIA MAIS: Flamengo atualiza boletim médico; Pedro retoma atividades Outra situação definida é a do zagueiro Cleiton. Tal qual Cunha, o jogador tem pré-contrato com outro clube; o Wolfsburg, da Alemanha. Cleiton, de 22 anos, também iniciou a carreira profissional no Rubro-Negro, realizando somente 21 partidas. Já Pablo, de 34 anos, treina em separado e não terá o contrato renovado. O vínculo atual, afinal, termina em dezembro. Contratado em 2022, o zagueiro jamais caiu nas graças da torcida, anotando somente 51 jogos no período em que esteve na Gávea. Em 2024, aliás, passou por empréstimo no Botafogo, onde também não se firmou. Flamengo negociará alguém? De acordo com o “ge”, em publicação desta quarta (12/11), o Rubro-Negro ainda estuda algumas situações. Allan, com longo contrato (até 2027), entra na lista de negociáveis. O mesmo vale para os atacantes Everton Cebolinha e Michael, cujos contratos são considerados altos para pouco retorno técnico.