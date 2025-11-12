Vasco espera compra de terreno para venda de potencial construtivo de São Januário; entenda

SOD Capital terá mais um mês para adquirir potencial do estádio, mas segue conversas com o Cruz-Maltino para, enfim, concretizar o acordo / Crédito: Jogada 10

O Vasco aguarda os próximos passos para a venda do potencial construtivo de São Januário, de olho no início das obras de revitalização do estádio. Assim, o clube carioca entra no último mês do prazo da SOD Capital (que irá até o dia 12 de dezembro), mas ainda esbarra na finalização da compra do terreno onde a empresa irá fazer o investimento. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, no momento, a empresa tem conversado com o clube, frequentemente, e segue na intenção de exercer a aquisição até o fim do prazo. Em setembro, ela sinalizou o interesse no valor superior a R$ 500 milhões, montante almejado pela direção do Cruz-Maltino.