Vasco espera compra de terreno para venda de potencial construtivo de São Januário; entenda

Vasco espera compra de terreno para venda de potencial construtivo de São Januário; entendaSOD Capital terá mais um mês para adquirir potencial do estádio, mas segue conversas com o Cruz-Maltino para, enfim, concretizar o acordo
O Vasco aguarda os próximos passos para a venda do potencial construtivo de São Januário, de olho no início das obras de revitalização do estádio. Assim, o clube carioca entra no último mês do prazo da SOD Capital (que irá até o dia 12 de dezembro), mas ainda esbarra na finalização da compra do terreno onde a empresa irá fazer o investimento. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, no momento, a empresa tem conversado com o clube, frequentemente, e segue na intenção de exercer a aquisição até o fim do prazo. Em setembro, ela sinalizou o interesse no valor superior a R$ 500 milhões, montante almejado pela direção do Cruz-Maltino.
O clube da Colina, portanto, possui 280 mil m² disponíveis para venda de potencial construtivo. Além disso, tem uma parceria com o banco Genial na organização dos processos e segue otimista para, enfim, iniciar a reforma. Cabe destacar que esse potencial diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno respeitando a zona da cidade em que ele está localizado.
De olho no Nilton Santos e na troca de gramado
Em meio à espera, o Vasco encaminhou um acordo com o Botafogo pra utilizar o Nilton anos no período da reforma, que tende a ser de três anos. O valor do aluguel será de R$ 250 mil por jogo, a partir do primeiro semestre de 2026.
Contudo, ainda se discute um percentual de lucro para o Alvinegro nas vendas de bebidas e na comercialização de camarotes. O estádio estará disponível para a equipe da Colina, mas dependerá do calendário de jogos do Glorioso e da agenda de shows no estádio, que serão prioridades.
Por fim, em virtude dessa incerteza, o Cruz-Maltino antecipou o planejamento já previsto, de acordo com o diretor técnico da Greenleaf, Lucas Pedrosa. A empresa será a responsável pela troca integral do gramado de São Januário, visando retirar as manchas provocadas por mutações, com foco em uma final de Copa do Brasil.
