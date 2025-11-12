Trinidad e Tobago x Jamaica: Onde assistir, escalações e arbitragem

Eliminatórias da Concacaf têm penúltima rodada decisiva nesta quarta-feira e a Jamaica, se cencer e Curaçao tropeçar, se garante na Copa-2026 / Crédito: Jogada 10

As Eliminatórias da Concacaf terão, nesta quarta (13/11), a penúltima rodada da terceira e última fase, e um dos jogos pode garantir a classificação de uma seleção para a Copa de 2026: a Jamaica. Líderes do Grupo B, com 9 pontos, os jamaicanos visitam Trinidad e Tobago, terceiro colocado com 5 pontos. Caso os jamaicanos vençam e Curaçao perca ou empate com Bermudas, os Reggae Boyz irão pela segunda vez a uma Copa do Mundo — a primeira foi em 1998. Mesmo assim, a classificação não é fácil. Trinidad e Tobago, joga em casa, no Hasely Crawford, às 21h (de Brasília). E terá o apoio de mais de 22 mil que lotarão estádio que leva o nome do primeiro atleta olímpico a ganharo ouro para o país (100 metros, em Montral -1976). Afinal, com cinco pontos, os trinitários sabem que sua única chance de seguir viva na disputa é vencer. Além disso, problemas para a Jamaica: Curaçao enfrenta Bermudas, lanterna do grupo com zero ponto, e dificilmente tropeçará — mesmo jogando fora de casa, contra um rival que perdeu todos os jogos, marcou apenas dois gols e sofreu 14. Vale citar que na última rodada, marcada para a terça-feira, 18/11, a Jamaica receberá Curaçao, enquanto Trinidad e Tobago receberá Bermudas.

Regulamento As Eliminatórias da Concacaf estão em sua terceira fase. São 12 seleções, divididas em três grupos de quatro seleções, que se enfrentam em turno e returno. A primeira colocada de cada grupo garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026. As duas melhores segundas colocadas avançam para a repescagem intercontinental. Assim a Concacaf terá seis representantes na próxima Copa, já que Canadá, México e Estados Unidos — países-sede do torneio — estão automaticamente classificados. Este será o primeiro Mundial com 48 seleções na história. Onde assistir O canal Goat Sports transmite a partida a partir das 21h (horário de Brasília). Como chega Trinidad e Tobago A seleção trinitária tenta fazer valer o fator casa para vencer e manter chances de, pelo menos, conquistar uma vaga na repescagem intercontinental. O time é comandado por Dwight Yorke, ex-atacante do Manchester United e líder da equipe na Copa de 2006, única participação de Trinidad e Tobago em um Mundial. Um dos destaques do time, o zagueiro Kobi Henry, afirmou que o grupo está confiante, mas ciente da dificuldade: “Temos de abandonar o hábito de começar devagar e partir para cima da Jamaica desde o apito inicial. O clima é positivo, todos estão animados. Afinal, sabemos o que está em jogo. Agora é hora de mostrar quem quer mais a vitória.”

Trinidad e Tobago, no entanto, tem problemas: não contará com os titulares Rio Cardines e Molik Khan, ambos lesionados. Como chega a Jamaica Apesar de a classificação antecipada não estar garantida, os jamaicanos sabem que uma vitória é fundamental. Afinal, além de manter a equipe na liderança, o resultado praticamente asseguraria, no mínimo, uma vaga na repescagem intercontinental. Caso Curaçao vença Bermudas, a Jamaica entraria na última rodada jogando pelo empate. O grupo também está emocionalmente motivado a dar uma alegria ao país, que enfrenta um momento difícil após a passagem do furacão Melissa, há duas semanas. A tempestade de categoria 5 devastou várias regiões do Caribe, e a Jamaica foi o país mais atingido, com destruição generalizada, colapso na infraestrutura e milhares de pessoas sem energia elétrica.

O técnico Steve McClaren foi criticado por não convocar Trivante Stewart, um dos principais atacantes jamaicanos, que não defende a seleção desde 2023. Stewart vive grande fase no Maccabi Haifa, de Israel, com oito gols nos últimos dez jogos, e parte da imprensa local pediu sua convocação. McClaren, porém, defendeu sua decisão: “Esses jogadores estão na seleção há muitos anos, são experientes.Além disso, vêm jogando bem. Confiança é fundamental, e por isso escolhi esses 26 atletas, com quem já trabalhei antes.” Sem grandes surpresas, a Jamaica deve repetir a base dos jogos anteriores, apostando na boa fase do atacante Shamar Nicholson, vice-artilheiro das Eliminatórias da Concacaf, com cinco gols. Nicholson tem 61 jogos pela seleção e 21 gols, sendo o quinto maior goleador da história do país.

TRINIDAD e TOBAGO X JAMAICA 5ª Rodada (penúltima) da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf

Data e Horário: 13/11/2025, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hasely Crawford, Port of Spain (TTO)

TRINIDAD E TOBAGO: Smith; Payne, Trimmingham, Kobi Henry, Jackie e Raymond; Sealy, Rampersad, Phillips e Molino; Garcia. Técnico: Dwight Yorke

JAMAICA: Blake; Leigh, Pinnock, King e Lembikisa; De Cordova-Reid e Hayden; Cephas, Dixon e Palmer; Shamar Nicholson. Técnico: Steve McLaren

Árbitro: Walter Lopez (GUA)

Auxiliares: Keytzel Corrales (NCA) e Raymundo Feliz (DOM)

VAR: Não confirmado