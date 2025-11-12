Tricolores comemoram nesta quarta o Dia do Fluminense

Aniversário do ídolo Assis

Além de ser o Dia do Fluminense, o 12 de novembro, aliás, é especial por outro motivo para os tricolores. Afinal, o ídolo Assis completaria 73 anos – faleceu em 6 de julho de 2014 por falência múltipla de órgãos. Ele, portanto, disputou 180 partidas entre 1983 e 198 pelo Flu e marcou 57 gols (veja os mais marcantes no vídeo abaixo). Ao lado do companheiro Washington, formou uma dupla que ficou conhecida como “Casal 20”, alusão a um seriado de televisão da época. O atacante decidiu dois campeonatos cariocas, marcando gols em finais contra o Flamengo.

O clube, afinal, também fez questão de homenagear Assis pelas redes sociais. Além disso, colocou um vídeo de Assis cantando música da torcida das arquibancadas.

“Uma lenda que se tornou sinônimo de Fluminense empresta seu dia ao clube que amou. Obrigado por tudo”, escreveu.