Tricolores comemoram nesta quarta o Dia do Fluminense

Tricolores comemoram nesta quarta o Dia do FluminenseDesde 2007, o 12 de novembro se tornou um dia especial para o Tricolor. Data marca também o aniversário do ídolo Assis
A data ainda não ficou muito famosa entre os torcedores, mas o 12 de novembro é especial para os tricolores: comemora-se o Dia do Fluminense. Isso acontece desde 2007, quando foi instituído pelo então governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, após sancionar a Lei 5094 em 27 de setembro daquele ano.
Nas redes sociais, o clube não deixou a data passar em branco e celebrou o Dia nesta quinta-feira. O Tricolor também destacou os ídolos durante toda a história do clube.
“O Fluminense Football Club é muita gente. É Oscar Cox e a nossa origem. É cada geração vencedora que tornou nossa camisa respeitada em todo o mundo. Preguinho, Castilho, Rivellino, Assis, Fred e Germán Cano representam todo e cada atleta que se entregou pelas três cores. De 1902 até hoje”, escreveu o clube.
Aniversário do ídolo Assis
Além de ser o Dia do Fluminense, o 12 de novembro, aliás, é especial por outro motivo para os tricolores. Afinal, o ídolo Assis completaria 73 anos – faleceu em 6 de julho de 2014 por falência múltipla de órgãos. Ele, portanto, disputou 180 partidas entre 1983 e 198 pelo Flu e marcou 57 gols (veja os mais marcantes no vídeo abaixo). Ao lado do companheiro Washington, formou uma dupla que ficou conhecida como “Casal 20”, alusão a um seriado de televisão da época. O atacante decidiu dois campeonatos cariocas, marcando gols em finais contra o Flamengo.
O clube, afinal, também fez questão de homenagear Assis pelas redes sociais. Além disso, colocou um vídeo de Assis cantando música da torcida das arquibancadas.
“Uma lenda que se tornou sinônimo de Fluminense empresta seu dia ao clube que amou. Obrigado por tudo”, escreveu.
Fluminense na tabela
Enquanto o clube comemora a data, o Fluminense se prepara para a sequência da temporada. O time está em sétimo na tabela de classificação, com 51 pontos, dentro da zona de classificação para a Libertadores. Por causa dos amistosos da seleção brasileira na Data Fifa, o Flu volta a campo somente na quarta-feira, dia 19 de novembro, quando enfrenta o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
