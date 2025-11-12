Trabalho no Colo-Colo rende indicação internacional para Tati Silveira

Na somatória entre Campeonato Chileno e Libertadores, Tati chegou a angariar 36 jogos seguidos com vitórias. Sequência essa que foi paralisada apenas no último dia 15 de outubro, ao empatar sem gols com o Deportivo Cali, na semifinal do torneio continental. A saber, as chilenas caíram nos pênaltis.

O trabalho de caráter dominante da técnica brasileira Tati Silveira, na direção do Colo-Colo, rendeu uma importante demonstração de reconhecimento e visibilidade. Afinal, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) colocou a profissional de 45 anos de idade como uma das indicadas ao prêmio de melhor treinador (a) de clubes, no futebol feminino, em 2025.

Quando a consideração aborda somente o âmbito nacional, a soberania fica mais latente, já que são 28 vitórias em 28 compromissos neste ano. Não por acaso, a equipe de 143 gols feitos e somente cinco cedidos desponta como favorita para conquistar o tricampeonato do Chileno Feminino.

Feliz com a indicação de tamanha relevância, Tati Silveira fez questão de destacar o impacto positivo de tal situação como demonstrativo do crescimento do futebol feminino na América do Sul. Além disso, ela também pontua que esse cenário vem como uma dose a mais de motivação para seguir quebrando barreiras:

“Ser indicada entre as melhores do mundo é uma honra enorme e um reflexo do trabalho coletivo que temos feito no Colo-Colo desde que cheguei aqui. Essa conquista representa a força do futebol feminino sulamericano e me motiva ainda mais a seguir evoluindo e buscando novos desafios.”

Apesar da felicidade de Tati, a promessa é de uma disputa ferrenha pela obtenção do prêmio na categoria. Isso porque a concorrência tem o espanhol Jonatan Giráldez (Washington Spirit e Lyon), a holandesa Renée Slegers (Arsenal) e a portuguesa Sonia Bompastor, do Chelsea.