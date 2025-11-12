Ton retorna à G3X para o Final Four da Kings League Brasil

Artilheiro do primeiro split volta após passagem pelo futsal italiano e reforça a equipe de Gaules na semifinal contra o Funkbol / Crédito: Jogada 10

A G3X ganhou um importante reforço para a reta decisiva da Kings League Brasil. O ala Ton, um dos grandes nomes do time no primeiro split, está de volta ao elenco para disputar o Final Four, fase semifinal do torneio. A equipe de Gaules enfrenta o Funkbol nesta sexta-feira (14/11), em busca de uma vaga na grande final, que acontece no mesmo dia. Ton retorna após uma passagem pelo futsal italiano e chega com status de protagonista. No primeiro split, foi o principal destaque da G3X durante o período em que Kelvin Oliveira e Andreas se recuperavam de lesões. Em apenas oito partidas, o jogador marcou dez gols, sendo peça-chave para que o time garantisse a segunda colocação na fase regular, mesmo enfrentando uma série de desfalques.