Ton retorna à G3X para o Final Four da Kings League Brasil

Ton retorna à G3X para o Final Four da Kings League BrasilArtilheiro do primeiro split volta após passagem pelo futsal italiano e reforça a equipe de Gaules na semifinal contra o Funkbol
A G3X ganhou um importante reforço para a reta decisiva da Kings League Brasil. O ala Ton, um dos grandes nomes do time no primeiro split, está de volta ao elenco para disputar o Final Four, fase semifinal do torneio. A equipe de Gaules enfrenta o Funkbol nesta sexta-feira (14/11), em busca de uma vaga na grande final, que acontece no mesmo dia.
Ton retorna após uma passagem pelo futsal italiano e chega com status de protagonista. No primeiro split, foi o principal destaque da G3X durante o período em que Kelvin Oliveira e Andreas se recuperavam de lesões. Em apenas oito partidas, o jogador marcou dez gols, sendo peça-chave para que o time garantisse a segunda colocação na fase regular, mesmo enfrentando uma série de desfalques.
Apesar da boa campanha, a trajetória da G3X terminou precocemente nas quartas de final, com eliminação para o Dendele. Agora, com o retorno do artilheiro, o time aposta em um elenco mais completo e confiante para tentar chegar à decisão.
A presença de Ton não apenas reforça o setor ofensivo, m. Mas também traz experiência e liderança a um grupo que evoluiu coletivamente desde o primeiro split. O jogador reencontra um elenco mais entrosado e com ambições renovadas.
A semifinal entre G3X e Funkbol promete ser uma das mais equilibradas do torneio, colocando frente a frente duas equipes em alta na competição. O retorno de Ton, somado ao bom momento de Kelvin e Andreas, reforça a esperança da torcida de ver a G3X de volta à disputa pelo título da Kings League Brasil.