Thiago Neves pretende iniciar carreira de gestor esportivo em 2026

Além dos cursos, Thiago Neves ficou um período no Barcelona observando o trabalho de Deco e aprendendo como funciona a filosofia de formação de La Masía. Ele, aliás, ainda passará um período de observação no Bahia.

O ex-meia Thiago Neves traçou novos rumos no futebol. Após encerrar a carreira em 2021, ele concluiu a licença B de treinador pela CBF, além de cursos de gestão esportiva e outro na FGV. O ex-jogador pretende iniciar sua carreira como gestor esportivo na próxima temporada e, além disso, pretende focar seu trabalho nas categorias de bases dos clubes.

“Estou entrando de cabeça nas categorias de base e tentando ajudar os clubes nesse processo de formação. Unindo tudo que já passei dentro de campo e o conhecimento que estou adquirindo da minha formação nacional e internacional. Estive no Barcelona e vi que ainda temos muito a evoluir se quisermos ter melhores atletas, melhor jogo e melhor sistema. Não existe outro jeito: é investir na formação e na capacitação dos atletas e dos profissionais. Sempre gostei de ajudar atletas que subiam e espero, a partir de janeiro, estar em algum clube colocando minha filosofia de trabalhar. Quero ajudar essa molecada que está chegando no profissional. Quem sabe com a minha ajuda eu posso realizar o sonho de muitos deles”, disse Thiago Neves ao “ge”.

Mais um ex-jogador como diretor

Thiago torna-se mais um exemplo de um ex-jogador a passar a ser dirigente no futebol. Ele explicou que a iniciativa é para que o futebol brasileiro melhore. Além dele, D’Alessandro, do Internacional; Victor, do Atlético-MG; e Paulinho, do Mirassol, agora trabalho na gestão dos clubes.

“É o que a gente quer ver e fazer. Tentar fazer com que o nosso futebol brasileiro melhore. Perder essa imagem que parou no tempo, que o europeu é melhor. Acho que é por isso que os jogadores que estão parando estão entrando nesse cargo. Porque sabem que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar o futebol brasileiro”, explicou Neves.

Por fim, Thiago Neves se aposentou em 2021, com passagens por Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Sport, além de títulos pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita.