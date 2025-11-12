Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Site vaza polêmica camisa vermelha que seria usada pela Seleção

Site vaza polêmica camisa vermelha que seria usada pela Seleção

Após troca na presidência, Samir Xaud solicitou reunião de emergência com a Nike para vetar a produção da peça
O site “Footy Headlines”, especializado em camisas esportivas, divulgou nesta terça-feira (11) como seria a camisa vermelha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Contudo, a reação negativa do público com a cor inédita resultou em uma reunião de emergência com a Nike para cancelar a produção da peça.

A camisa vermelha foi aprovada ainda sob a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues. Contudo, após a troca na cadeira, Samir Xaud solicitou uma reunião de emergência com a Nike, fornecedora oficial da Seleção Brasileira, para vetar a produção. Dessa forma, as partes decidiram em manter o segundo uniforme na tradicional cor azul.

A ideia inicial era representar “brasas incandescentes”. O conceito, aliás, inspirou o grafismo irregular e dinâmico na parte frontal da camisa. O desenho composto por formas pontiagudas e tons sobrepostos, permanece na nova versão, mas com mudanças nas cores. Portanto, o design permanece o mesmo, com apenas a paleta ajustada para se aproximar das cores tradicionais do Brasil.

O uniforme traz listras verticais discretas integradas ao padrão gráfico. Dessa forma, reforçam a sensação de movimento. Painéis laterais em tom aqua e o interior da gola com a inscrição “Vai Brasa” completam o modelo. A nova camisa azul será lançada oficialmente em março de 2026.

