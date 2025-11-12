Site vaza polêmica camisa vermelha que seria usada pela Seleção

Site vaza polêmica camisa vermelha que seria usada pela SeleçãoApós troca na presidência, Samir Xaud solicitou reunião de emergência com a Nike para vetar a produção da peça
O site “Footy Headlines”, especializado em camisas esportivas, divulgou nesta terça-feira (11) como seria a camisa vermelha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Contudo, a reação negativa do público com a cor inédita resultou em uma reunião de emergência com a Nike para cancelar a produção da peça.
A camisa vermelha foi aprovada ainda sob a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues. Contudo, após a troca na cadeira, Samir Xaud solicitou uma reunião de emergência com a Nike, fornecedora oficial da Seleção Brasileira, para vetar a produção. Dessa forma, as partes decidiram em manter o segundo uniforme na tradicional cor azul.
A ideia inicial era representar “brasas incandescentes”. O conceito, aliás, inspirou o grafismo irregular e dinâmico na parte frontal da camisa. O desenho composto por formas pontiagudas e tons sobrepostos, permanece na nova versão, mas com mudanças nas cores. Portanto, o design permanece o mesmo, com apenas a paleta ajustada para se aproximar das cores tradicionais do Brasil.
O uniforme traz listras verticais discretas integradas ao padrão gráfico. Dessa forma, reforçam a sensação de movimento. Painéis laterais em tom aqua e o interior da gola com a inscrição “Vai Brasa” completam o modelo. A nova camisa azul será lançada oficialmente em março de 2026.
