Site vaza polêmica camisa vermelha que seria usada pela Seleção

Após troca na presidência, Samir Xaud solicitou reunião de emergência com a Nike para vetar a produção da peça / Crédito: Jogada 10

O site “Footy Headlines”, especializado em camisas esportivas, divulgou nesta terça-feira (11) como seria a camisa vermelha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Contudo, a reação negativa do público com a cor inédita resultou em uma reunião de emergência com a Nike para cancelar a produção da peça. A camisa vermelha foi aprovada ainda sob a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues. Contudo, após a troca na cadeira, Samir Xaud solicitou uma reunião de emergência com a Nike, fornecedora oficial da Seleção Brasileira, para vetar a produção. Dessa forma, as partes decidiram em manter o segundo uniforme na tradicional cor azul.