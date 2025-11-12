Sindicato de jogadores critica Fifa por “palavras vazias” e desrespeito: “Obsessão por receitas”

Presidente da FifPro, Sérgio Marchi, faz balanço de 2025 e afirma que entidade não cumpriu promessas de melhorias no futebol mundial / Crédito: Jogada 10

O presidente da FifPro, sindicato mundial de jogadores de futebol, divulgou, nesta quarta-feira (12), um comunicado em que faz duras críticas à Fifa. Em meio ao balanço de 2025, o dirigente, Sérgio Marchi, acusou a entidade de não cumprir com as promessas de melhorias no esporte, por focar apenas em receitas e desrespeitar os atletas. “O ano de 2025 termina e, lamentavelmente, o futebol mundial segue mostrando os mesmos males que advertimos há anos. Escutamos promessas, discursos e anúncios por parte da Fifa, que pareciam indicar o começo de uma nova etapa. Mas foram só isso, palavras vazias, anúncios sem conteúdo. Nada mudou. As mesmas injustiças, os mesmos abusos, a mesma falta de respeito com os jogadores e jogadoras, os verdadeiros protagonistas deste esporte”, disse.

Dessa forma, Marchi destacou as “temporadas intermináveis”, “viagens extenuantes”, com jogos no intervalo de três dias ou até menos e citou o novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o presidente salientou que os atletas arriscam sua integridade física e mental e em determinados momentos não recebem salários compatíveis. “O que vimos no último Mundial de Clubes, que aconteceu nos Estados Unidos, um torneio desenhado para maximizar receitas sem importar o sofrimento dos jogadores ou dos torcedores. Não há planejamento nem respeito. Só há uma obsessão pelas receitas econômicas”, frisou. “Diante dessa realidade, a Fifa segue atuando com soberba, sem escutar, sem dialogar, sem consultar. No lugar de abrir espaços de participação a todos os setores que compõem a indústria do futebol, escolhe discriminar e excluir”, concluiu.

