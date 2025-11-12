Sensor na bola e 3D: saiba como funciona o impedimento semiautomático

Como tem sido amplamente divulgado, o Campeonato Brasileiro terá uma grande mudança em sua arbitragem a partir de 2026. A CBF, afinal, confirmou a implementação do impedimento semiautomático na Série A. Esta é a mesma tecnologia já utilizada com sucesso na Copa do Mundo e na Champions League. O objetivo principal, portanto, é diminuir o tempo de checagem do VAR. Além disso, a ferramenta busca aumentar a precisão em lances milimétricos, que hoje geram muitas polêmicas com o traçado manual das linhas.

O novo sistema combina duas tecnologias principais. Primeiramente, diversas câmeras de alta velocidade, instaladas ao redor do estádio, monitoram a posição exata de cada jogador em tempo real. O grande diferencial, contudo, é um sensor especial colocado dentro da bola. Este sensor, portanto, informa com precisão absoluta o exato momento em que o passe é dado. Com isso, ele elimina a margem de erro humana na hora de “congelar” a imagem para a análise do lance.