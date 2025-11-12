Sensor na bola e 3D: saiba como funciona o impedimento semiautomático

Sensor na bola e 3D: saiba como funciona o impedimento semiautomáticoTecnologia que a CBF implementará no Brasileirão de 2026 promete acabar com as linhas manuais e agilizar o VAR
Como tem sido amplamente divulgado, o Campeonato Brasileiro terá uma grande mudança em sua arbitragem a partir de 2026. A CBF, afinal, confirmou a implementação do impedimento semiautomático na Série A. Esta é a mesma tecnologia já utilizada com sucesso na Copa do Mundo e na Champions League. O objetivo principal, portanto, é diminuir o tempo de checagem do VAR. Além disso, a ferramenta busca aumentar a precisão em lances milimétricos, que hoje geram muitas polêmicas com o traçado manual das linhas.
O novo sistema combina duas tecnologias principais. Primeiramente, diversas câmeras de alta velocidade, instaladas ao redor do estádio, monitoram a posição exata de cada jogador em tempo real. O grande diferencial, contudo, é um sensor especial colocado dentro da bola. Este sensor, portanto, informa com precisão absoluta o exato momento em que o passe é dado. Com isso, ele elimina a margem de erro humana na hora de “congelar” a imagem para a análise do lance.
Um software, então, processa esses dois dados (posição do jogador e momento do passe) instantaneamente. Ele gera uma animação 3D que mostra a linha de impedimento. O sistema, aliás, recebe o nome de “semiautomático” por um motivo claro. A tecnologia sugere a linha, mas o árbitro de vídeo (VAR) ainda precisa validar o lance, confirmando se o jogador interfere na jogada. A principal vantagem, no entanto, é a velocidade: a checagem cai de minutos para poucos segundos, acabando com a longa espera.
A CBF já realiza testes para a implementação da ferramenta no país. De acordo com o “ge”, a entidade chegou a usar cerca de 30 iPhones 16 Pro em estádios brasileiros, apenas para avaliar a captura de imagens e a aplicação da tecnologia. A confederação confirmou que a empresa Genius será a responsável pela operação do sistema. Contudo, a meta oficial é ter o impedimento semiautomático funcionando na Série A de 2026.
