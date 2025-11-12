Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem os convocados, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Santos

Com sete jogadores cedidos as suas respectivas seleções, Verdão se reapresentou de olho no próximo adversário pelo Brasileirão
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Palmeiras voltou a treinar nesta quarta-feira (12) após dois dias de folga e iniciou a preparação para enfrentar o Santos, no sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na reapresentação, os desfalques ficaram por conta dos jogadores convocados por suas respectivas seleções para amistosos durante a Data Fifa. São eles: Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque.

Andreas Pereira e Allan participaram do trabalho na Academia de Futebol. Contudo, eles cumprirão suspensão e não enfrentam o Peixe. O camisa 8 levou o terceiro amarelo e não joga, enquanto o jovem meia-atacante pegou mais uma partida de suspensão após julgamento do STJD.

LEIA MAIS: Diretor do Palmeiras descarta retorno de Paulinho ainda nesta temporada

Além dos atletas já citados, o técnico Abel Ferreira não contará ainda com o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, todos no departamento médico. Assim, o Palmeiras pode ter 12 desfalques para o confronto.

Em campo, a comissão promoveu uma movimentação tática e técnica, com uma atividade coletiva em espaço reduzido na parte final.

Abel Ferreira ainda não esboçou o time que entrará em campo na Vila Belmiro. Contudo, diante dos desfalques, poderá ir a campo dessa maneira: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Jefté; Mauricio e Bruno Rodrigues.

O Palmeiras tem os mesmos 68 pontos do Flamengo na briga pelo título do Brasileirão. Contudo, leva vantagem por ter uma vitória a mais.

Palmeiras

