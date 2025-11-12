Sem os convocados, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Santos

Com sete jogadores cedidos as suas respectivas seleções, Verdão se reapresentou de olho no próximo adversário pelo Brasileirão

O Palmeiras voltou a treinar nesta quarta-feira (12) após dois dias de folga e iniciou a preparação para enfrentar o Santos, no sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na reapresentação, os desfalques ficaram por conta dos jogadores convocados por suas respectivas seleções para amistosos durante a Data Fifa. São eles: Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque.

Andreas Pereira e Allan participaram do trabalho na Academia de Futebol. Contudo, eles cumprirão suspensão e não enfrentam o Peixe. O camisa 8 levou o terceiro amarelo e não joga, enquanto o jovem meia-atacante pegou mais uma partida de suspensão após julgamento do STJD.

Além dos atletas já citados, o técnico Abel Ferreira não contará ainda com o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, todos no departamento médico. Assim, o Palmeiras pode ter 12 desfalques para o confronto.