São Paulo repudia ato de racismo contra atleta da base na Copa do Brasil Sub-20

Clube emitiu nota oficial após jogador Djhordney ser chamado de "macaco"
O São Paulo emitiu uma nota oficial, nesta quarta-feira (12/11), para repudiar veementemente um ato de racismo. O incidente, aliás, ocorreu contra o atleta Djhordney, do time sub-20. A denúncia de injúria racial aconteceu durante a partida contra o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, no Ceará. O jogo era válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

A confusão começou aos 26 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, jogadores do São Paulo acusaram um atleta do Fortaleza de chamar Djhordney de “macaco”, segundo a transmissão do SporTV. Por causa da denúncia, o árbitro Paulo Vitor de Lima Pereira paralisou a partida imediatamente por cerca de cinco minutos. Inclusive, o juiz chegou a aplicar o protocolo antirracista. Contudo, o jogo foi retomado logo depois, e nenhum jogador recebeu cartão pelo incidente.

Ainda na saída de campo, o zagueiro Andrade, do São Paulo, cobrou uma atitude severa. O defensor confirmou que, embora ele não tenha escutado, seus colegas ouviram o insulto racista.

“Não podemos mais admitir isso. Tem que sair daqui para a delegacia. A gente tem que ver o mais rápido possível”, afirmou o jogador ao SporTV.

O clube, por sua vez, prometeu dar suporte ao atleta e tomar as medidas cabíveis.

O São Paulo, aliás, se posicionou rapidamente sobre o episódio. Em comunicado, o Tricolor ofereceu suporte ao seu jogador e prometeu tomar as ações necessárias diante do que classificou como um “repugnante episódio de discriminação”.

Nota Oficial do São Paulo

“O São Paulo Futebol Clube repudia, veementemente, o ato de racismo ocorrido contra o jogador Djhordney durante a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil Sub-20.

Não há espaço para o racismo no futebol nem em qualquer outro lugar da sociedade. O clube oferecerá todo o suporte necessário ao atleta e tomará as medidas cabíveis diante desse repugnante episódio de discriminação.”

