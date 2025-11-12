São Paulo prevê reforços pontuais para a temporada 2026

Diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte também afirma que clube procura um elenco mais robusto para próximo ano / Crédito: Jogada 10

Ainda brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o São Paulo já se movimenta nos bastidores para avançar no planejamento. Durante o sorteio do Paulistão 2026, na última terça-feira (11), o diretor de futebol, Carlos Belmonte, afirmou que gostaria de contar com duas a três peças para reforçar o Tricolor, além da promoção de jogadores da base. “Imagino de dois a três reforços pontuais para 2026. Com o elenco que a gente tem, mais os meninos da base que a gente já tem, a volta dos machucados, Calleri, André, que assim a gente possa ter mais força”, destacou.

O diretor também falou na formação de um elenco mais robusto, para encarar a maratona de jogos, além das três competições no início do ano. “Tentar ter um elenco largo, utilizar meninos da base, ter um elenco entre 36 e 37 atletas, para que você aguente campeonatos simultâneos”, apontou. Além disso, Belmonte garantiu que a possível aposentadoria de Oscar não interfere no planejamento do clube. Na sequência, voltou a frisar em reforços pontuais. “Continua igual, precisamos entender o que vai acontecer com o Oscar mais para frente, mas estamos planejando. Quando tivermos a questão orçamentária definida fica mais fácil de saber a quantidade de reforços. Mas eu imagino que seja de dois a três pontuais para que tenhamos meninos da base e os jogadores que lá estão”, completou o diretor de futebol.