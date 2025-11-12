Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo prevê reforços pontuais para a temporada 2026

Diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte também afirma que clube procura um elenco mais robusto para próximo ano
Ainda brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o São Paulo já se movimenta nos bastidores para avançar no planejamento. Durante o sorteio do Paulistão 2026, na última terça-feira (11), o diretor de futebol, Carlos Belmonte, afirmou que gostaria de contar com duas a três peças para reforçar o Tricolor, além da promoção de jogadores da base.

“Imagino de dois a três reforços pontuais para 2026. Com o elenco que a gente tem, mais os meninos da base que a gente já tem, a volta dos machucados, Calleri, André, que assim a gente possa ter mais força”, destacou.

O diretor também falou na formação de um elenco mais robusto, para encarar a maratona de jogos, além das três competições no início do ano.

“Tentar ter um elenco largo, utilizar meninos da base, ter um elenco entre 36 e 37 atletas, para que você aguente campeonatos simultâneos”, apontou.

Além disso, Belmonte garantiu que a possível aposentadoria de Oscar não interfere no planejamento do clube. Na sequência, voltou a frisar em reforços pontuais.

“Continua igual, precisamos entender o que vai acontecer com o Oscar mais para frente, mas estamos planejando. Quando tivermos a questão orçamentária definida fica mais fácil de saber a quantidade de reforços. Mas eu imagino que seja de dois a três pontuais para que tenhamos meninos da base e os jogadores que lá estão”, completou o diretor de futebol.

As conversas sobre a temporada 2026 são conduzidas por Julio Casares, Carlos Belmonte e outras peças importantes do clube. O superintendente de futebol Márcio Carlomagno, o diretor executivo Rui Costa, o coordenador Muricy Ramalho, os diretores adjuntos Nelson Ferreira e Fernando Chapecó e o técnico Hernán Crespo.

