São Paulo está próximo de concluir compra de Enzo Díaz e venda de Galoppo

Tricolor deve comprar o lateral em definitivo e espera a ativação da cláusula de compra do meia pelos argentinos

No caso de Enzo Díaz, o negócio está praticamente definido. O lateral-esquerdo alcançou as metas estipuladas em contrato, o que obriga o São Paulo a comprar 60% de seus direitos por 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões).

São Paulo e River Plate ainda não oficializaram as transferências definitivas de Enzo Díaz e Giuliano Galoppo, mas o clima é de otimismo no Morumbis. A diretoria tricolor acredita que os dois acordos serão concluídos nas próximas semanas, com ganhos técnicos e financeiros para o clube paulista.

Já a situação de Giuliano Galoppo depende de um último detalhe esportivo. Afinal, o River Plate só é obrigado a exercer a compra definitiva caso o meia atinja um número mínimo de partidas com 45 minutos ou mais em campo. Ou seja, metade dos jogos da temporada.

Até o momento, o River fez 52 partidas e Galoppo atuou em 32, sendo 25 dentro do critério exigido. Ele precisa participar de pelo menos mais dois jogos por 45 minutos para acionar o gatilho.

No último fim de semana, o meia entrou apenas aos 31 minutos do segundo tempo na derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, pelo Clausura. Contudo, a equipe ainda tem um jogo restante na fase de grupos e pode disputar mais quatro se avançar até a final.

São Paulo pode sair com lucro nessa negociação

Caso o gatilho acabe sendo confirmado, o River desembolsará 3,6 milhões de dólares (R$ 18,9 milhões) para adquirir 60% dos direitos de Galoppo. Assim, o São Paulo permanecerá com 40%.