Santos mantém Neymar com a faixa de capitão após polêmica

Clube entende que punição só aumentaria desgaste e aposta em reação do astro diante do Palmeiras, em jogo decisivo no Brasileiro
O Santos decidiu manter Neymar com a braçadeira de capitão, mesmo após as polêmicas na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. Irritado com companheiros e com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o camisa 10 chegou a deixar o banco após ser substituído, mas o clube considera o episódio superado.

Com “carta branca” para conduzir a situação, Vojvoda optou por não aplicar nenhuma punição ao jogador, que seguirá normalmente como titular no duelo contra o Palmeiras, neste sábado (22), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão.

Internamente, o entendimento é de que qualquer sanção apenas reacenderia a polêmica. Neymar, por sua vez, reconheceu o excesso nas reclamações durante a partida e se desculpou com o treinador e os companheiros.

O diretor de futebol Alexandre Mattos, um dos principais defensores do craque, reforçou o apoio ao jogador, chamando-o de “gênio incompreendido”.

Na avaliação da diretoria, o episódio serve de alerta, mas não abala o comprometimento de Neymar. O atacante tem se mostrado participativo no dia a dia e engajado na tentativa de tirar o Santos da zona de risco. Assim, a expectativa no clube é de que o camisa 10 reaja dentro de campo e lidere a equipe na reta final do campeonato.

