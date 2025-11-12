Santos mantém Neymar com a faixa de capitão após polêmica

Clube entende que punição só aumentaria desgaste e aposta em reação do astro diante do Palmeiras, em jogo decisivo no Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Santos decidiu manter Neymar com a braçadeira de capitão, mesmo após as polêmicas na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. Irritado com companheiros e com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o camisa 10 chegou a deixar o banco após ser substituído, mas o clube considera o episódio superado. Com “carta branca” para conduzir a situação, Vojvoda optou por não aplicar nenhuma punição ao jogador, que seguirá normalmente como titular no duelo contra o Palmeiras, neste sábado (22), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão.