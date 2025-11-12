Sampaoli reconhece erros e lamenta desatenção: “Precisamos melhorar”Atlético empatou com o Fortaleza, nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado do Brasileirão
O Atlético abusou das falhas e deixou pontos valiosos pelo caminho dentro de casa. Afinal, o Galo empatou com o Fortaleza por 3 a 3, nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, e perdeu a chance de colar no G7. Assim, o técnico Jorge Sampaoli lamentou as desatenções do sistema defensivo, que custaram uma vitória em uma partida considerada controlada.
“Tivemos um bom volume no ataque, mas as distrações defensivas que terminaram empatando o jogo. Poderíamos ter ganhado pelas situações, domínio e controle do jogo. Quando se tem o controle da situação e o volume para ganhar o jogo, só se perde totalmente pelas distrações. Precisamos melhorar isso. Em uma partida decisiva terá muito custo”, disse Sampaoli.
O Atlético chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Hulk e Vitor Hugo. Contudo, relaxou na etapa final. O Fortaleza diminuiu logo no primeiro minuto, com Deyverson. Depois, o Galo fez 3 a 1 e poderia ter administrado. No entanto, Ruan fez pênalti em Gastón Ávila, e Deyverson reduziu a diferença. Nos acréscimos, quando o jogo parecia controlado, a lei do ex apareceu pela terceira vez em nova desatenção.
Com o empate, o Atlético se manteve em nono lugar, com 44 pontos. Já o Fortaleza, por sua vez, chega aos 31 e também se manteve em 19º, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Galo volta a campo no próximo domingo (16), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, fora de casa, enquanto o Leão visita o Bahia, quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova.
