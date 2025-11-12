Sampaoli reconhece erros e lamenta desatenção: “Precisamos melhorar”

“Tivemos um bom volume no ataque, mas as distrações defensivas que terminaram empatando o jogo. Poderíamos ter ganhado pelas situações, domínio e controle do jogo. Quando se tem o controle da situação e o volume para ganhar o jogo, só se perde totalmente pelas distrações. Precisamos melhorar isso. Em uma partida decisiva terá muito custo”, disse Sampaoli.

O Atlético abusou das falhas e deixou pontos valiosos pelo caminho dentro de casa. Afinal, o Galo empatou com o Fortaleza por 3 a 3 , nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, e perdeu a chance de colar no G7. Assim, o técnico Jorge Sampaoli lamentou as desatenções do sistema defensivo, que custaram uma vitória em uma partida considerada controlada.

O Atlético chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Hulk e Vitor Hugo. Contudo, relaxou na etapa final. O Fortaleza diminuiu logo no primeiro minuto, com Deyverson. Depois, o Galo fez 3 a 1 e poderia ter administrado. No entanto, Ruan fez pênalti em Gastón Ávila, e Deyverson reduziu a diferença. Nos acréscimos, quando o jogo parecia controlado, a lei do ex apareceu pela terceira vez em nova desatenção.

Com o empate, o Atlético se manteve em nono lugar, com 44 pontos. Já o Fortaleza, por sua vez, chega aos 31 e também se manteve em 19º, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Galo volta a campo no próximo domingo (16), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, fora de casa, enquanto o Leão visita o Bahia, quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova.

