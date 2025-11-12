Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Salário alto afasta Rodrygo do Tottenham

Salário alto afasta Rodrygo do Tottenham

Mesmo com interesse dos ingleses, atacante do Real Madrid deve permanecer no clube por enquanto; contrato do brasileiro vai até 2028
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ida de Rodrygo para o Tottenham parece improvável, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg. O principal obstáculo seria o alto salário do atacante do Real Madrid, que recebe cerca de 12,5 milhões de euros (R$ 77 milhões) por ano. O contrato do brasileiro, de 24 anos, é válido até o meio de 2028.

LEIA MAIS: Rob Edwards volta ao Wolverhampton como novo técnico

Nesta temporada, Rodrygo soma 16 jogos e três assistências, mas estaria insatisfeito com o papel de reserva no time comandado por Xabi Alonso. Caso a situação não mude, ele deve buscar novos rumos.

O Tottenham já havia demonstrado interesse no jogador na última janela de transferências e estaria disposto a investir cerca de 80 milhões de euros para tirá-lo do Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar