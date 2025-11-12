Salário alto afasta Rodrygo do Tottenham

Mesmo com interesse dos ingleses, atacante do Real Madrid deve permanecer no clube por enquanto; contrato do brasileiro vai até 2028 / Crédito: Jogada 10

A ida de Rodrygo para o Tottenham parece improvável, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg. O principal obstáculo seria o alto salário do atacante do Real Madrid, que recebe cerca de 12,5 milhões de euros (R$ 77 milhões) por ano. O contrato do brasileiro, de 24 anos, é válido até o meio de 2028.