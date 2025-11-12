Salário alto afasta Rodrygo do Tottenham

Salário alto afasta Rodrygo do TottenhamMesmo com interesse dos ingleses, atacante do Real Madrid deve permanecer no clube por enquanto; contrato do brasileiro vai até 2028
A ida de Rodrygo para o Tottenham parece improvável, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg. O principal obstáculo seria o alto salário do atacante do Real Madrid, que recebe cerca de 12,5 milhões de euros (R$ 77 milhões) por ano. O contrato do brasileiro, de 24 anos, é válido até o meio de 2028.
Nesta temporada, Rodrygo soma 16 jogos e três assistências, mas estaria insatisfeito com o papel de reserva no time comandado por Xabi Alonso. Caso a situação não mude, ele deve buscar novos rumos.
O Tottenham já havia demonstrado interesse no jogador na última janela de transferências e estaria disposto a investir cerca de 80 milhões de euros para tirá-lo do Real Madrid.
