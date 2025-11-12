Saiba como está o processo da SAF do Fluminense

LZ Sports está em fase de diligência de documentos, enquanto Tricolor aguarda a definição das eleições presidencias em novembro

O Fluminense recebeu apenas uma proposta de compra que foi realizada pela LZ Sports, no último 8 de setembro. Durante este período não está tudo parado. As duas partes estão em fase de diligência. Ou seja, basicamente, é uma análise dos investidores nos documentos para entender os riscos e as dívidas que estão adquirindo. Assim, vai definir se vai ou não seguir com a proposta.

A criação da empresa para administrar o futebol do Fluminense é um dos principais temas da temporada. No entanto, não teve tantas atualizações nos últimos dois meses, mas existe um motivo: eleição presidencial que ocorrerá em 29 de novembro. O pleito, afinal, vai escolher o novo mandatário para o próximo triênio (2026 até 2028). Ou seja, ele será o responsável pelo processo de criação e venda da SAF junto ao Conselho Deliberativo do clube. Entretanto, serão os sócios e torcedores que irão definir em Assembleia Geral.

A LZ Sports deseja comprar 65% da SAF do Fluminense e, para isso, apresentou uma proposta de R$ 500 milhões em “dinheiro novo”. O Tricolor, entretanto, tem a possibilidade de reduzir esse percentual pagando dívidas. A ideia até o final de 2025 é reduzir a quantidade de dívidas que tinha no início de 2024. A medida é para o clube ter mais voz ativa na administração da futura SAF.

A diretoria estima em baixar a dívida para R$ 750 milhões, algo que é tratado como possível. Desta maneira, o valor desembolsado pelos investidores para ter 90% seria de R$ 1,116 bilhão.

A decisão pela criação e venda da SAF vai ser em Assembleia Geral que ocorrerá somente em 2026. Por isso, a eleição será decisiva para futuro do clube. São três pré-candidatos à presidência do Fluminense. Mattheus Montenegro, da situação, é favor da SAF. Do outro lado, Ademar Arrais e Celso Barros se posicionam, nesse momento, contra a criação e venda da empresa.

A proposta da LZ Sports

A SAF promete investir um total de R$ 6.9 bilhões ao Fluminense nos próximos 10 anos. No entanto, o investimento não é “dinheiro novo”. Será, afinal, um dinheiro arrecadado pela administração do futebol e será investido na qualificação do time.