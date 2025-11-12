Rossi, do Flamengo, vence prêmio de melhor goleiro do mês do Brasileirão

Arqueiro leva o troféu, concedido pela CBF, pelo quarto mês; ele já o vencera em maio, julho e setembro

Esta, aliás, é a quarta vez que Rossi leva o prêmio nesta temporada. Antes, vencera em maio, julho e setembro. O arqueiro, então, celebrou o troféu, rendendo elogios a companheiros.

O argentino Agustín Rossi, do Flamengo, recebeu mais uma vez o prêmio de melhor goleiro do mês do Brasileirão. A premiação, concedida pela CBF, foi entregue antes do treino do Rubro-Negro nesta quarta-feira (12/11).

“Muito feliz por ter conseguido receber esse reconhecimento mais uma vez, mas sem deixar de parabenizar o nosso trabalho no dia a dia com o Thiago (Eler, treinador de goleiros), Fabinho (Pacobahyba, treinador de goleiros), Matheus (Cunha, goleiro reserva), Dyogo e Léo (goleiros da base). Esse é o fruto do nosso esforço, que vem gerando grandes resultados. Que continuemos dessa forma, porque ainda falta muito pela frente”, afirmou.

Rossi, que já tem 138 partidas desde que chegou, em 2023, pode renovar o contrato com o Mengão. Ele coleciona títulos como a Copa do Brasil (2024), a Supercopa Rei (2025) e os Campeonatos Cariocas de 2024 e 2025. O jogador, dos principais não só do Brasileirão, mas também da Libertadores, é tido como um dos pilares do Rubro-Negro na temporada.

No Brasileirão, Rossi é o goleiro que menos sofreu gols por jogo, com média de 0,55 por partida, reforçando a solidez defensiva da equipe. Com apenas 20 gols sofridos, o Flamengo tem, de maneira isolada, a melhor defesa do certame. O Cruzeiro, com 22, vem logo atrás no quesito.