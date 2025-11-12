Rodrigo Caetano revela reação de Ancelotti a falas de Leão e Oswaldo de Oliveira

O coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, deu maiores detalhes sobre a reação do técnico Carlo Ancelotti às declarações de Leão e Oswaldo de Oliveira em evento realizado na CBF. Além disso, o dirigente revelou se o italiano pretende renovar para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

“Eu posso te afirmar que, em momento nenhum, ele se sentiu atingido (pelas declarações de Leão e Oswaldo). Porque ele entendeu que a opinião de dois profissionais é a opinião deles. É claro que foram totalmente inadequados, primeiro porque um evento como esse, da Federação Brasileira de Treinadores, tinha tudo pra ser divulgado de forma altamente positiva, ficou direcionado justamente pra fala de dois treinadores brasileiros. Ele sabe também que não é a opinião da maioria, porque tanto eu como ele tivemos inúmeras manifestações, telefonemas, mensagens a respeito justamente disso. Então acho que ele conseguiu separar, ele é experiente, está super satisfeito morando no Brasil, está feliz”, afirmou.

Ancelotti renovará com a Seleção?

Posteriormente, Rodrigo Caetano falou sobre o possível interesse de Carlo Ancelotti em permanecer na Seleção após o fim da Copa do Mundo de 2026. O dirigente, aliás, soa convicto de que há, sim, vontade do italiano em renovar seu vínculo para mais um Mundial.

“Por mais que ele tenha vindo para cá com um contrato e uma missão até a Copa do Mundo, eu tenho certeza absoluta que ele gostaria muito de permanecer para o novo ciclo. Não tenho dúvida nenhuma. E penso, em uma opinião pessoal também, que isso certamente daria a ele uma possibilidade muito maior de desenvolver o trabalho porque ele vai fechar um ano na Copa de 2026. Você depois, conhecendo a Seleção, conhecendo mais o futebol brasileiro, ambientado no futebol brasileiro, um cara vencedor do jeito que é, ele vai poder desenvolver com muito mais tranquilidade essa chegada até 2030, uma possível transição de muitos jogadores, que naturalmente e obrigatoriamente teremos”, revelou.