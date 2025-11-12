Rob Edwards volta ao Wolverhampton como novo técnico

Rob Edwards volta ao Wolverhampton como novo técnicoEx-jogador do clube deixa o Middlesbrough, assina por três anos e meio e assume o lanterna da Premier League
Rob Edwards foi anunciado nesta quarta-feira (12) como novo técnico do Wolverhampton. Aos 42 anos, ele deixa o Middlesbrough para voltar ao Molineux, estádio onde atuou como jogador, e assinou contrato por três anos e meio.
De acordo com a imprensa inglesa, o Middlesbrough deve receber cerca de 3,4 milhões de euros (R$ 21 milhões) como compensação pela saída do treinador. Harry Watling, também vindo do Middlesbrough, será seu auxiliar.
Entre 2004 e 2008, Edwards vestiu a camisa do Wolves em 111 partidas como zagueiro. Em 2016, chegou a comandar a equipe de forma interina após a demissão de Walter Zenga.
O Wolverhampton, que ocupa a lanterna da Premier League, demitiu o português Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, no dia 2 de novembro, após dez jogos seguidos sem vitória. Além disso, a sequência que vem pela frente também terá dificuldades, com duelos contra Crystal Palace, Aston Villa, Nottingham Forest e Manchester United.
Por fim, antes de assumir o novo desafio, Edwards dirigiu o Middlesbrough por somente 15 partidas e, em 2023, comandou o Luton Town na Premier League.