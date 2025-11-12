Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ramón testa Alan Rodríguez como substituto de Thiago Maia no Internacional

Há chances do uruguaio ganhar sua primeira chance entre os titulares do Colorado no duelo contra o Ceará após voltar de lesão
Foto: Divulgação / Internacional

Ramón Díaz terá que promover pelo menos uma modificação no time titular do Internacional para encarar o Ceará. Isso porque Thiago Maia cumprirá suspensão automática e Alan Rodriguez é o favorito para ser o substituto. Com isso, ele deve formar a dupla com Luis Otávio no meio de campo responsável em dar a proteção ao time e especialmente ao setor defensivo.

Alan Rodríguez voltou a atuar recentemente, no compromisso anterior do Colorado, o empate com o Bahia. O uruguaio finalizou o tratamento de uma contusão muscular na coxa direita. Assim, entrou na segunda etapa contra o Esquadrão de Aço, permaneceu por 17 minutos em campo e substituiu exatamente Thiago Maia.

O uruguaio passa por processo em que dá sequência ao recondicionamento físico. Desta maneira, com a paralisação para a Data Fifa de novembro, os gaúchos terão maior tempo de preparação, com nove dias livres para treinos. Portanto, a tendência é de que Alan Rodriguez consiga atuar por mais tempo contra o Vozão.

Antes de se lesionar, a última oportunidade que o volante uruguaio entrou em campo foi no dia 19 de outubro. Na ocasião, o Internacional venceu o Sport, no Beira-Rio. Entretanto, depois do jogo, ele sinalizou que estava com incômodos musculares e passou por exames de imagem, que confirmaram uma contusão leve na coxa direita.

Anteriormente, houve um agravamento de outra lesão que Alan Rodriguez sentiu em treino de preparação para o Gre-Nal. O uruguaio ficou poucos minutos em campo no clássico e precisou de substituição. Ele confessou que tentou jogar contra o Grêmio no sacrifíci, escolha que prejudicou a sua recuperação.

Internacional prepara “força tarefa” para os colombianos

A família Díaz ainda aguarda para definir os 11 iniciais do Colorado. Além da mudança no setor criativo da equipe com a possível entrada de Alan Rodriguez, a espera também é por uma resposta se o Inter poderá ou não utilizar os atacantes Borré e Carbonero.

Os dois estão a serviço da seleção colombiana, que está nos Estados Unidos pra fazer amistosos. Inclusive, o clube ajusta os últimos detalhes para executar uma logística para trazer os estrangeiros de volta ao Brasil dentro do prazo para o jogo contra o Ceará, em Fortaleza.

O Internacional encara o Vozão pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, às 21h30, no dia 20 de novembro.

