Ramón testa Alan Rodríguez como substituto de Thiago Maia no Internacional

Ramón Díaz terá que promover pelo menos uma modificação no time titular do Internacional para encarar o Ceará. Isso porque Thiago Maia cumprirá suspensão automática e Alan Rodriguez é o favorito para ser o substituto. Com isso, ele deve formar a dupla com Luis Otávio no meio de campo responsável em dar a proteção ao time e especialmente ao setor defensivo. Alan Rodríguez voltou a atuar recentemente, no compromisso anterior do Colorado, o empate com o Bahia. O uruguaio finalizou o tratamento de uma contusão muscular na coxa direita. Assim, entrou na segunda etapa contra o Esquadrão de Aço, permaneceu por 17 minutos em campo e substituiu exatamente Thiago Maia.

O uruguaio passa por processo em que dá sequência ao recondicionamento físico. Desta maneira, com a paralisação para a Data Fifa de novembro, os gaúchos terão maior tempo de preparação, com nove dias livres para treinos. Portanto, a tendência é de que Alan Rodriguez consiga atuar por mais tempo contra o Vozão. Antes de se lesionar, a última oportunidade que o volante uruguaio entrou em campo foi no dia 19 de outubro. Na ocasião, o Internacional venceu o Sport, no Beira-Rio. Entretanto, depois do jogo, ele sinalizou que estava com incômodos musculares e passou por exames de imagem, que confirmaram uma contusão leve na coxa direita. Anteriormente, houve um agravamento de outra lesão que Alan Rodriguez sentiu em treino de preparação para o Gre-Nal. O uruguaio ficou poucos minutos em campo no clássico e precisou de substituição. Ele confessou que tentou jogar contra o Grêmio no sacrifíci, escolha que prejudicou a sua recuperação.